"Путіна ніщо не зупинить від масових вбивств людей деінде" - у Швеції та Фінляндії прокоментували своє бажання вступу до НАТО

"Путіна ніщо не зупинить від масових вбивств людей деінде" - у Швеції та Фінляндії прокоментували своє бажання вступу до НАТО

Агресивна політика Росії впроваджувана Володимиром Путіним і, зокрема, натяки Москви на готовність застосувати атомну зброю підштовхують рішення Гельсінкі й Стокгольма про вступ в НАТО.

Агресивна політика Росії впроваджувана Володимиром Путіним і, зокрема, натяки Москви на готовність застосувати атомну зброю підштовхують рішення Гельсінкі й Стокгольма про вступ до НАТО.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Я не думаю, що Фінляндія та Швеція вступали б в НАТО, якби Путін не напав на Україну... Якщо він хотів не допустити членства Фінляндії та Швеції в НАТО, то він зазнав провалу", - заявив колишній прем’єр-міністр Фінляндії Алекс Стубб.

Своєю чергою, колишній шведський прем’єр-міністр Карл Більдт, Швеція та Фінляндія рухаються разом щодо вступу до НАТО і фактично поспішають через нинішній напад Росії, а також під тиском кривавих уроків історії.

"Пан Путін почав цю війну так само і з такою ж метою, як Гітлер 1939 року напав на Польщу. Гітлер не хотів бачити існування Польщі, а Путін хоче позбутися України", - сказав Більдт під час дискусії Київського безпекового форуму 8 травня.

Крім того, Алекс Стубб у дописі в газеті Financial Times опублікованому за день до очікуваного оголошення президента Фінляндії Саулі Нііністо про наміри країни щодо НАТО, написав: "Якщо Путін може масово вбивати своїх слов’янських братів і сестер в Україні, то ніщо не зупинить його від таких самих дій деінде".

Стубб стверджує, що впродовж Холодної війни нейтральність і позаблоковість Фінляндії була вимушеною, в той час як "традиція нейтралітету Швеції більш тривала й більш ідеологічна".

"Але коли змінюються реалії, то обидві країни адаптуються. Зрештою, безпека - це питання реалій, а не ідеології", - пише Алекс Стубб, наголошуючи, що громадська думка тепер різко схилилась на користь вступу в НАТО.