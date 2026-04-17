Путіна «підбили» на нову операцію проти ЄС та НАТО: що задумали у Кремлі

Агресорка Російська Федерація вже найближчим часом збільшить інформаційні та гібридні провокації проти Європи.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

З його слів, директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін переконав «фюрера» Володимира Путіна, «що саме зараз є можливість хитати ЄС і НАТО загрозами з метою зменшити їх підтримку України».

«Чергова ідея старих дідів, яка не спрацює, і лише демонструє неготовність РФ до зростальних технологічних загроз для них у випадку відсутності бажання припиняти війну. Бо Росія зараз — решето з купою цілей», — наголосив він.

Раніше Андрій Коваленко заявив, що Росія готує населення до війни з НАТО. Новий закон дозволяє Кремлю вводити війська за кордон під приводом «захисту громадян». Це стосуватиметься випадків, коли іноземні країни відкривають кримінальні провадження проти росіян чи просто арештовують їх. Російські нардепи ухвалили документ у першому читанні.

Водночас Швеція вже б’є на сполох та попереджає, що РФ може будь-коли захопити острів однієї з країн Балтії, щоб перевірити готовність НАТО. Очільник збройних сил країни Міхаель Классон заявив, що Москва може окупувати острів у Балтійському морі в будь-який час — «хоч завтра».