Трамп, Сі та Путін. / © Associated Press

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп і диктатор РФ Володимир Путін вперше разом зустрілися на урочистому прийомі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Про це повідомили видання CNN і Sky News.

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Лідери країн прибули на банкет до Міжнародного комунікаційного центру Шеньчженя. Коли до зали зайшов Трамп, оркестр зустрів його виконанням американського гімну «America the Beautiful». Він на мить зупинився, щоб послухати музику, легко поплескав у долоні і підняв кулак.

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Після цього президент США повернувся до камер і позував для фотографів. Очільника Білого дому зустрів Сі разом з дружиною Пен Ліюань. Після цього лідери КНР, США і РФ зустрілися утрьох — до них приєднався Путін.

Трамп і Путін потиснули один одному руки і навіть коротко поспілкувалися під час першої зустрічі, яка відбулася після саміту на Алясці торік у серпні. Як повідомили у Білому домі, «лідери обмінялися привітаннями».

Після того, як Сі привітав кожного лідера окремо, всі зібралися для фотографії з іншими учасниками АТЕС. Ось тут стався незручний епізод для російського «фюрера». Китайський президент визначив, кому де стояти: Путіна запросив поруч зі своєю дружиною, а Трампу відвів місце біля себе.

Судячи з виразу обличчя, російський диктатор таким розташуванням залишився не надто задоволений.

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Дата публікації 14:17, 18.11.26 Кількість переглядів 19 Перша зустріч Сі, Трампа і Путін - відео

Зустрічі Трампа, Сі та Путіна у Китаї. / © Associated Press

Трамп і Сі. / © Associated Press

Володимир Путін. / © Associated Press

Після цього Лідер Китаю Сі Цзіньпін відкрив урочистий бенкет для учасників саміту АТЕС, пише Sky News. Він виголосив вітальний тост і присвятив значну частину промови вихвалянню стрімких перетворень Шеньчженя — міста, яке приймає саміт.

Сі назвав ці зміни «мікрокосмом реформ і відкритості Китаю», а також «успішним прикладом співпраці в Азійсько-Тихоокеанському регіоні».

Водночас китайський лідер не став згадувати майбутню зустріч із Трампом і Путіним. Натомість він окреслив загальні цілі саміту. За його словами, учасники «обговорять розширення взаємної відкритості, розвиток інновацій, поглиблення практичної співпраці та перетворення домовленостей на конкретні результати».

Сі Цзіньпін на відкритті бенкету. / © Associated Press

Нагадаємо, у китайському місті Шеньчжен відбувається саміт АТЕС. Сьогодні, 18 литоспада, Путін вже зустрівся із Сі Цзіньпіном. Зокрема, китайський лідер заявив, що відносини між країнами «слугують моделлю для нового типу взаємин» між великими державами. Своєю чергою, «фюрер» заявив, що співпраця двох країн «на підйомі».

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Вже завтра має відбутися зустріч Трампа, Путіна і Сі. Україна розраховує, що під час переговорів лідери США і КНР використають свій визначальний вплив, аби посилити тиск на Росію та домогтися припинення війни.

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