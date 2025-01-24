Путіна повернуть до реальності: в ОП прокоментували заяву господаря Кремля про переговори

Російський президент хоче домовитися про долю Європи без Європи і прагне говорити про Україну без України.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував намагання російського президента Володимира Путіна просувати ідею переговорів зі США про мир в Україні, зауваживши, що господар Кремля відірваний від реальності.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Єрмак зазначив, що Путін хоче домовитися про долю Європи без Європи і прагне говорити про Україну без України.

“Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть. Так це не працює в сучасному світі”, — наголосив він.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін оцінив імовірність переговорів між Україною і Росією. Водночас він заявив, що готовий до розмови з президентом США Дональдом Трампом.

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