Путіна спіймали на брехні: як США викрили гучний обман і головний міф Кремля розсипався

Володимир Путін. / © Associated Press

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Пропаганда Кремля про нібито крах ЗСУ на полі бою не спрацювала. США заявили, що Україна має перевагу на фронті, а Росія зухвало маніпулює темою переговорів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сполучені Штати спростували заяви «фюрера» РФ Володимира Путіна про «таємні домовленості» між Вашингтоном і Москвою під час саміту на Алясці у серпні 2025-го.

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США викрили РФ на брехні

Американський державний секретар Марко Рубіо підтвердив, що РФ і США не досягли жодної угоди щодо припинення війни Росії в Україні в Анкориджі. З його слів, була лише «пропозиція», але сторони не дійшли згоди під час саміту, адже серед іншого «пропозиція» Москви включала контроль Росії над Донбасом.

Зауважимо, що кремлівські чиновники та й сам «фюрер» неодноразово заявляли, що Росія вестиме переговори лише на основі нібито досягнутих угод на саміті на Алясці. Втім, їхнє існування Рубіо заперечив.

«Російські чиновники регулярно посилаються на нібито „угоди з Анкориджа“, щоб просувати наративи про готовність Росії до переговорів, незважаючи на відсутність публічних заяв після саміту» — йдеться у звіті ISW.

США розбили міф Кремля

Американські аналітики наголошують, що російський наратив когнітивної війни, спрямований на зображення українських ліній фронту такими, що руйнуються. Втім, заяви Кремля досі не змогли переконати партнерів України капітулювати перед вимогами Росії.

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Зокрема, президент США Дональд Трамп та заступник держсекретаря Джеремі Левін днями заявили, що Київ наразі має перевагу на полі бою, демонструючи, що Москві не вдалося переконати Штати в тому, що лінії фронту ЗСУ руйнуються. Окрім того, Левін наголосив, що українські удари на великі відстані по російській нафтовій інфраструктурі збільшують вартість війни для Росії та змушують відволікати ресурси від ліній фронту.

«Кремлівські чиновники регулярно роблять заяви, перебільшують тактичні досягнення Росії та надають неправдиві докази в межах ширших зусиль когнітивної війни, намагаючись зобразити українські лінії фронту як такі, що руйнуються — скоординованої кампанії з тиску на Україну та її партнерів, щоб вони капітулювали перед вимогами Росії на переговорах», — йдеться у звіті.

Водночас успішні ударні кампанії Сил оборони України далекої та середньої дальності проти військових об’єктів та енергетичної інфраструктури РФ на окупованих територіях і в регіонах країни-агресорки, а також тактичні досягнення ЗСУ на кількох напрямках взимку та навесні 2026-го руйнують наратив Кремля про зображення російської перемоги як неминучої.

Нагадаємо, нещодавно помічник «фюрера» Юрій Ушаков цинічно заявив, що країна-агресор РФ воюватиме «до останнього українця». Він також звинуватив країни Європи, що їхні дії нібито перекреслюють саміт США і Росії в Анкориджі.

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Крім того, представник Кремля з економічної співпраці Кирило Дмитрієв заявляє про «реалістичне рішення» щодо війни лежить на столі. Позицію РФ у так званому «врегулюванні в Україні» він назвав «чіткою і послідовно». Зокрема, цинічно заявив він, Україна має піти з Донбасу.

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