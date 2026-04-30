Путін / © Associated Press

У Росії триває розширення політики так званих «традиційних цінностей», яка поступово охоплює дедалі більше сфер суспільного життя — від культури до спорту. Нові правила вже торкнулися офіційних спортивних заходів, де забороняють банери та прапори, які можуть не відповідати встановленим нормам або «ображати» когось.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Через «розмиті» формулювання ці обмеження залишають широкий простір для довільного трактування та посилюють контроль над фанатською культурою.

Що відомо про нові норми

Як повідомляється, оновлені вимоги також розширюють поняття заборонених висловлювань: тепер під обмеження потрапляють згадки про «належність до соціальної групи». Це додається до вже чинних заборон, пов’язаних із расою, статтю, релігією чи походженням.

«Таким чином, навіть традиційна атрибутика вболівальників може стати предметом цензури, якщо її зміст визнають таким, що суперечить офіційно затвердженим цінностям», — зазначають у розвідці.

Окремо посилюється контроль над фанатськими висловлюваннями, що може бути пов’язано з прагненням влади запобігти появі протестних гасел і сатиричних кричалок, які отримували широке поширення на стадіонах і в мережі. На цьому тлі згадуються відомі провокативні фанатські лозунги, які ставали вірусними та виходили за межі спорту.

«Паралельно посилюється контроль у книжковій сфері. Після змін законодавства, що передбачають відповідальність за згадки про наркотики у творах, видавці почали масово маркувати книги позначкою „18+“ або додатковими попередженнями. Це торкнулося навіть класичної літератури: відповідні позначки вже з’явилися на творах Пушкіна та Чехова. У деяких випадках навіть ідеться про збірки, що входять до шкільної програми.

Так, формального єдиного списку заборонених книг у Росії немає, натомість рішення про обмеження дедалі частіше приймаються самими видавництвами. Вони змушені враховувати ризики штрафів і правової невизначеності, що фактично призводить до внутрішньої самоцензури.

У Росії зростає напруга — Путін злякався “бунтів”

Як ми писали, у Кремлі фіксують зростання внутрішньої напруги через приховану мобілізацію російських студентів. Навіть пропагандисти почали критикувати практику залучення молоді до війська, що відзначають аналітики ISW. Студентів, за даними звітів, масово направляють у військові підрозділи під виглядом операторів БпЛА. Університети отримують фактичні плани з відправлення студентів до армії, що викликає невдоволення. У Кремлі ситуацію намагаються заперечувати, але напруга всередині системи зростає.

Також Зеленський заявив, що Кремль посилює внутрішні обмеження через страх можливих бунтів у Росії. За його словами, це пов’язано з підготовкою до масштабної мобілізації, яка може викликати суспільне невдоволення. Він також припустив, що влада РФ намагається превентивно контролювати інформаційний простір, щоб не допустити протес

