Саміт АТЕС / © AP

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Під час офіційного групового фотографування на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському місті Шеньчжень організатори свідомо віддали найпочесніші місця президенту США Дональду Трампу та його дружині, а не Володимиру Путіну.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління Українського кризового медіа-центру, колишній посол України у США Валерій Чалий.

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За його словами, російський диктатор розраховував посісти щонайменше третє за значущістю місце згідно з традиційним дипломатичним протоколом. Проте приймаюча сторона використала всі доступні нюанси правил із чіткою метою — залишити Володимира Путіна поза центром уваги.

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«Про російського очільника тут і не думали. Його мали поставити поруч з Дональдом Трампом, наступним в ряду, по праву руку від хазяїна зустрічі. Тоді б можна було „вирізати“ фото на трьох, як мріяли росіяни. Але хазяї вирішили саме так», — зазначив дипломат.

Валерій Чалий зазначив, що це не випадковість. За його словами, тепер російським пропагандистам доведеться шукати спосіб, як візуально «поставити» Путіна поруч із Трампом та Сі Цзіньпіном. Також дипломат припустив, що за цей провал у Москві критикуватимуть російського посла в Китаї та службу протоколу.

«Зрозуміло, що це зроблено не випадково. Зроблено тонко, але сигнал чіткий», — резюмував Чалий.

Нагадаємо, Володимира Путіна фактично відтіснили на другий план під час саміту АТЕС у Китаї. Крім того, він виглядав розгубленим, помітно нервував і мав припухлість на щоці.

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Після того як російський диктатор і Дональд Трамп обмінялися рукостисканнями, Сі Цзіньпін особисто вказав президенту РФ місце для загального знімка.

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