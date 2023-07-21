Путін вигадав про плани Польщі і Литви окупувати Україну та заявив про "подарунок Сталіна"

Президент Росії Володимир Путін зробив брехливу заяву про створення військового формування Польщі, Литви та України задля подальшої окупації останньої.

Свої вигадки російський диктатор озвучив на засіданні Радбезу РФ 21 липня.

Путін, схоже, вкотре вирішив поділитися своїми знаннями світової історії, яка існує лише в його реальності. Так, він заявив, начебто "Польща захопила частину Литви, відторгнула в Росії її історичні землі, скориставшись громадянською війною" та "брала участь у розділі Чехословаччини".

"Західні території нинішньої Польщі – подарунок Сталіна полякам, чи наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо", – зробив пропагандистське твердження Путін, пригрозивши Польщі.

"Що стосується польських лідерів, то, мабуть, вони розраховують під "натовською парасолькоюм сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися у конфлікт в Україні, щоб потім "відірвати" собі шматок пожирніше, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території – сьогоднішню Західну Україну. Добре відомо, що вони мріють і про білоруські землі", – вигадав очільник Кремля.

Він також пригрозив, що агресія проти Білорусі означатиме агресію проти Росії: "На це ми відповідатимемо всіма наявними у нас засобами. Скажу одне – це дуже небезпечна гра, і авторам подібних планів варто замислитись про наслідки".

Що передувало цій заяві Путіна

Нагадаємо, після невдалого заколоту в Росії власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і його найманців частину бойовиків відправили до Білорусі. Там для них облаштували намети у військових таборах, а напередодні на місце базування прибуло близько 300 одиниць військової техніки.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його держава перекинула дві додаткові механізовані бригади на схід країни, бо розуміє всю небезпеку від перебування "вагнерівців" у Білорусі.

Водночас президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що розміщення "вагнерівців" у території Білорусі змінює ситуацію з безпекою його держави. Але лідер країни запевнив, що Литва готова до захисту.

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