Путіна викрили на постановних зустрічах: що відомо про "консерви"

Володимир Путін / © Associated Press

Кремль регулярно видає заздалегідь записані зустрічі президента РФ Володимира Путіна за «свіжі» виступи. Мета — створити ілюзію активності диктатора.

Про це пише Центр стратегівчних комунікацій.

Деталі оприлюднили журналісти розслідувального проєкту «Система».

Як це працює

Як відомо, такі відео називають «консервами». Їх публікують у дні, коли Путін фактично не з’являється на публіці.

«Механізм простий: чиновники приходять на запис заздалегідь, а в день публікації мають з’явитися на інших заходах у такому ж образі — щоб створити відчуття „прямої трансляції“. Але зберегти абсолютну ідентичність не виходить», — йдеться у повідомленні.

Є красномовний приклад. Так, глава Агентства стратегічних ініціатив Світлана Чупшева 2025 року «брала участь» у двох різних зустрічах з Путіним, які були опубліковані у квітні та вересні. У день виходу запису — тої самої «консерви» — вона з’являлася на інших публічних заходах у тому ж одязі.

Все б нічого, але відмінності «підсвічують» реальність:

не однакові сережки на «консерві» та на справжніх заходах 9 квітня;

різне розташування книг у путінському кабінеті;

незвичне та повторюване розкладення ручок і олівців на столі, яке збігається між зустрічами, що нібито відбулися з різницею у півтора місяця.

Звідси можна зробити висновок, що кремлівський режим свідомо моделює «активність» очільника РФ й намагається приховати його відсутність у реальному часі.

«Коли реальність перестає працювати — її знімають наперед», — завершили у Центрі.