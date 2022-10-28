Путіна вже готують до нового президентського терміну: джерела в Кремлі розкрили деталі

У Кремлі сподіваються, що до президентських виборів у Росії війну проти України буде закінчено.

В адміністрації президента Росії почали готуватися до передвиборчої кампанії 2024 року, за підсумками якої диктатор Володимир Путін має знову очолити країну.

Про це пише "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до російської АП.

Зазначається, що внутрішньополітичний блок АП вже почав проводити наради щодо президентської кампанії 2024 року. Учасники нарад ­– чиновники і політтехнологи, які співпрацюють із Кремлем.

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Наразі у Кремлі розуміють тільки найзагальніші контури прийдешніх виборів – але вже зрозуміло, що "кампанія буде під Володимира Путіна". Про якихось інших кандидатів від влади не йдеться, сказало одне з джерел видання.

Передбачається, що "спаринг-партнерами" Путіна будуть представники партій Держдуми РФ. Натомість ліберальних кандидатів не буде навіть для вигляду, кажуть співрозмовники видання.

У статті йдеться, що зазвичай до виборів президента кремлівська влада починає готуватися приблизно за півтора року до дня голосування. Саме ж голосування традиційно відбувається у другу неділю березня. Спершу в АП визначають контури кампанії та обирають політтехнологів, які "відповідатимуть" за голосування в регіонах. За кілька місяців до дня виборів у регіонах вибудовують "мобілізаційні сітки", а саме вирішують, хто і як "мобілізовуватиме" бюджетників та інших лояльних до влади виборців. Приблизно тоді ж визначають остаточну ідеологічну стратегію кампанії.

Щодо майбутньої кампанії Путіна, то поки відомо лише про те, що вона будуватиметься навколо "антизахідних" наративів. Російський диктатор традиційно міркуватиме про "повернення величі Росії, боротьбу із Заходом та багатополярний світ".

"Це не те, що хвилює виборця, а те, що цікаво самому президенту", – зізналися у внутрішньополітичному блоці АП.

У Кремлі сподіваються, що до наступних виборів президента РФ війна проти України завершиться, проте незрозуміло – як саме.

"Що буде оголошено перемогою? На вибори треба виходити з досягненнями. Наприклад, з якимось набором приєднаних територій. Але які це будуть території – це поки незрозуміло", – повідомив співрозмовник видання.

Також відомо, що у Кремлі планують домогтися для Путіна рекордних результатів на виборах. Адже не можна буде показати щось нижче від озвучених офіційно показників на "референдумах щодо приєднання" захоплених територій України.

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Насправді "найлогічнішим" і "найзрозумілішим" варіантом було б узагалі не проводити вибори 2024 року, а запровадити на всій території Росії воєнний стан і відкласти голосування. Про це сказав журналістам один із політтехнологів, які співпрацюють із Кремлем.

"До 2024 року економічні наслідки санкцій та ізоляції проявляться повною мірою. Зрозуміло, що результат можна показати який завгодно, але навіщо треба розбурхувати населення не найбільш правдоподібними рекордними цифрами?" – пояснив експерт.

Водночас він сказав, що такий сценарій навряд чи можливий, адже Путін "любить бачити результати народної підтримки".

Нагадаємо, за інформацію видання The Economist, російські еліти починають розуміти, що напад Росії на Україну був помилкою, та починають обговорювати, як їм доведеться жити без Путіна.

За словами директора Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павла Лисянського, оточення Путіна починає "розгойдувати човен", щоб змусити його обрати собі наступника і піти у відставку.

Водночас російський публіцист Андрій Піонтковський гадає, що режим Путіна знесуть мобілізовані росіяни, які повернуться додому після поразки РФ у війні проти України.

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