"Путіна змусять": експерт про те, як можна припинити війну в Україні

Володимир Путін / © Associated Press

Режим Путіна тримається виключно на війні, але є обставина, що змусить його до миру. Політолог вважає, що успішні переговори Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна можуть стати вироком для РФ. Якщо лідери домовляться, Китай «попросить» Путіна припинити війну.

Про це заявив політолог Сергій Таран в ефірі «Київ 24».

За словами експерта, Путін будує свою політику на війні, повторюючи досвід Радянського Союзу та інших тоталітарних форм Росії, яка історично вела загарбницькі війни.

«Весь режим побудований був на війні, на протистоянні. От вся історія холодної війни — це протистояння Радянського Союзу заходом. Путін повторює цю історію», — зазначив Таран.

Він пояснив, що навіть з приходом Трампа теза про «колективний Захід», який загрожує Росії, залишається головним інструментом мобілізації росіян навколо Путіна. Це єдина надія диктатора зберегти владу.

Що буде, коли війна закінчиться

Політолог переконаний: якщо війна раптом завершиться, у Путіна не буде відповідей на внутрішні питання росіян.

«От про що він скаже росіянам? Про те, що захопив якісь частини України? Добре, але це дуже мало, тому що одразу почнеться дуже багато питань соціальних, економічних», — наголосив Таран.

Він додав, що зараз на величезні проблеми всередині РФ ніхто не зважає, оскільки Путін пояснює все війною з «колективним Заходом». Якщо ж війна закінчиться, ворог зникне, і диктатору не буде про що говорити.

Водночас, за словами Тарана, існують об’єктивні обставини, які змусять Путіна задуматись про мир. Ключова з них — переговорний трек між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

«У випадку, якщо цей трек буде успішним, і Трамп, і лідер Китаю домовляться про впливи у світі, про торгівлю, про економічні відносини, про безпекові режими в багатьох регіонах, в тому числі в Європі. А це означає, що тоді домовляться і про завершення російсько-української війни», — прогнозує експерт.

Саме Сі Цзіньпін, на думку Тарана, може «попросити» Путіна припинити війну після досягнення домовленостей із Трампом.

«І далі, незалежно від того, що буде думати Путін, але він буде змушений припинити цю війну, тому що Росія без Китаю не спроможно її вести», — підсумував політолог.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після зустрічі із Сі Цзіньпіном заявив, що Китай приєднається до зусиль Вашингтона щодо завершення війни в Україні.