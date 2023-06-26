Путіна знесуть вже невдовзі: Піонтковський назвав час і сценарій повалення режиму в РФ

У Кремлі можуть оголосити, що Путін "припустився низки серйозних помилок в українському питанні", і що "в нього різко погіршилося здоров’я".

Путінський режим буде повалено вже невдовзі і в досить м’якій формі після влаштованого власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним бунту та низки інших подій.

Таку думку висловив російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський у ефірі телеканалу "Freeдом".

"Вони його (путінський режим – ред.) знесуть у досить м’якій формі, причому найближчим часом", – прогнозує Піонтковський.

"Ми почуємо під звуки "Лебединого озера", що товариш Путін, на жаль, припустився низки серйозних помилок в українському питанні. У нього різко погіршилося здоров’я. Щойно товариш Сі прислав за ним санітарний літак, і він відбув на тривале лікування до одного з центрів китайської традиційної медицини", – описав опозиціонер можливий розвиток подій.

Нагадаємо, Пригожин 24 червня оголосив про "марш справедливості" на Москву, якому передували звинувачення ватажка "вагнерівців" на адресу регулярної армії в ракетному ударі по тилових таборах приватної компанії. Тож в окремих регіонах РФ було запроваджено режим контртерористичної операції.

Путін назвав бунт Пригожина "ударом у спину" і порівняв ситуацію з подіями 1917 року.

Однак уже ввечері 24 червня Пригожин оголосив фактично про припинення бунту, сказавши, що розвертає назадколону військової техніки, яка зупинилася за 200 км від Москви. У Кремлі заявила, що про припинення заколоту з власником "Вагнера" домовився самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко.

Наслідки бунту Пригожина для Кремля

За інформацією Washington Post із посиланням на дані американської розвідки, Путін знав про підготування Пригожиним заколоту більш, ніж за добу. Розвідники не знають, чому, знаючи це, президент РФ нічого не зробив.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Пригожин "принизив Путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає". А секретар РНБО України Олексій Данілов висловив переконання, що "зірка з башти Кремля буде знята". Він запевнив, що у Пригожина є спільники у Кремлі і він не є самостійною фігурою.

Згодом Подоляк також заявив, що в Путіна "влада буквально вислизає з рук, як пісок крізь пальці, а об стратегічне військове командування витирають ноги всі, кому не лінь".

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