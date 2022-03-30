Путінські плани щодо захоплення всієї України руйнуються, але він не готовий визнати поразку – Каспаров

На його думку, єдиною розумною позицією для вільного світу є стратегія, спрямована на крах путінського режиму.
Плани президента Росії Володимира Путіна щодо захоплення всієї України руйнуються. Проте поки Путін перебуває при владі, миру не буде, а перемир'я – це можливість перегрупуватись.
Таку думку висловив російський опозиціонер, 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров.
"Путінські плани щодо захоплення всієї України руйнуються. На сьогодні Путіну слід вирішувати більш об'єктивні завдання, оскільки ресурсів для підтримки кампанії на всій території України недостатньо", – написав опозиціонер у Мережі.
Він зазначив, що завдання у Путіна лише одне – залишитись прі владі.
"Але водночас цілком очевидно, що диктатор, який перебуває при владі 22 роки, керується зовсім іншою логікою і словосполучення "здоровий глузд" до нього не застосовується. Завдання у диктатора лише одне – залишитися при владі. Він розуміє, що військова поразка – це пряма дорога на політичний ешафот, а для нього це кінець життя", – пояснив Каспаров.
Він також наголосив, що дуже скептично ставиться до мирних переговорів України з Росією та пояснив, чому.
"Путін аж ніяк не готовий визнавати навіть часткову поразку в Україні. Йому потрібна перемога, до 9 травня, тому він кидає на війну всі ресурси. З Далекого Сходу перекидаються війська. З військових баз у Грузії та Вірменії, з Таджикистану.
Тому я дуже скептично ставлюся до переговорів, які зараз ведуться", – написав шахіст.
Він додав, що Україна, можливо, була б готова на повернення до демаркаційних ліній станом на 24 лютого, природно не визнаючи жодних анексій. Проте проблема в тому, що "Путіна це не влаштовує".
"Він може відмовитися від мети політичної перемоги, вираженої зокрема у територіальних придбаннях. Ми та Путін говоримо з різних логік. Для нас людське життя безцінне, втрата кожного життя мирного жителя чи солдата – це трагедія. Для Путіна це просто статистика. Саме тому я говорю, що поки Путін перебуває при владі, миру не буде. Для нього перемир'я – це можливість перегрупуватись", – запевнив Каспаров.
Він додав, що президент РФ бачить Україну як перешкоду на шляху своїх загарбницьких геополітичних планів. Тому якщо Путін не досягне успіху в цей конкретний момент, він намагатиметься використати інші можливості.
"З огляду на все це, я вважаю, що єдиною розумною позицією для вільного світу є стратегія, спрямована на крах путінського режиму. А шлях до краху путінського режиму лежить через перемогу України у цій війні та підняття українського прапора у Севастополі", – резюмував опозиціонер.
Нагадаємо, речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що наразі у Кремлі не бачать проривів у мирних переговорах з Україною.
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