"Путінський рейх": російський опозиціонер заявив, що Росія рухається у бік "сталінських репресій"

Російський журналіст і соціолог Ігор Яковенко вважає, що Росія стає фашистською державою, яка рухається у бік Північної Кореї.

Про це він сказав в етері телеканалу FREEДОМ.

Яковенко навів приклад, коли дівчинку за антивоєнний допис відправили до дитячого будинку, а її батька арештували. Він зазначив, що це свідчить про посилення репресій в РФ.

"Дитина написала, що вона за мир, вона проти війни. Батька заарештовано. Дівчинка в дитячому будинку. Ось вам, будь ласка, той рівень тиску, який зараз є. Мене це вразило набагато сильніше, ніж великі терміни дорослим людям. Тобто просто так на рівному місці мимохідь скалічили долю дитини, зламали сім’ю”, — сказав Яковенко.

Він вважає, що Росія зараз рухається у бік "сталінських репресій", які поки ще є не настільки масовими.

"Йде не відкат у Радянський Союз, насправді відбулася стрімка фашизація суспільства. І те, що у нас сьогодні в Росії існує, це, звісно, ніякий не Радянський Союз, це фашизм… Можливо, одна з найпотворніших форм фашизму — ось цей ось "путінський рейх", — переконаний Яковенко.

Російський опозиціонер зазначив, що в РФ немає громадського суспільства і саме це пов'язано з тим, що громадяни держави-агресорки не хочуть змінювати владу.

Нагадаємо, у середу, 1 березня, у Тульській області РФ співробітники ФСБ заарештували 54-річного Олексія Москальова, проти якого порушили кримінальну справу через його антивоєнні публікації в соцмережах та “неправильне” виховання доньки, яка принесла на урок образотворчого мистецтва малюнок із закликом припинити війну. Дівчинку ж відправили до дитбудинку.

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