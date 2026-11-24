Путін висунув нови вимоги НАТО / © Associated Press

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Володимир Путін вимагає повернення до кордонів НАТО 1997 року. Заклики Росії є несерйозними. Адже тоді Москва мала б повернути Україні окупований Крим та захоплені території на сході країни, чого Кремль точно не планує робити.

Про це заявив федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час пленарного засідання Парламентської асамблеї НАТО в Бундестазі у Берліні, повідомляє Укрінформ.

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"Звичайно, це було несерйозно, коли Путін говорив про повернення до ситуації 1997 року, адже це означало б для нього необхідність повернути всі нині захоплені території України на сході та Крим. То чи справді в Росії є готовність це зробити? Я так не думаю", — прокоментував Вадефуль запитання польської делегації щодо вимог Росії.

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Глава німецького МЗС наголосив, що Європа вже має сформовану архітектуру безпеки, основи якої закладено Гельсінським заключним актом 1975 року, Паризькою хартією та Будапештським меморандумом.

"Вони повинні дотримуватися цих правових меж, які самі підписали. Саме це є основою європейської безпеки, і ми завжди її захищатимемо", — наголосив міністр.

Вадефуль також висловив переконання, що з огляду на нинішню політику Москви європейським державам доведеться вибудовувати власну безпеку в умовах протистояння з Росією.

"На жаль, ми повинні визнати, що мир і стабільність у Європі ми матимемо лише всупереч Росії, а не разом із Росією. Це наш тверезий аналіз", — заявив він.

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За словами міністра, саме тому держави НАТО повинні зміцнювати Альянс і власні оборонні спроможності.

Окремо Вадефуль підкреслив солідарність із Польщею на тлі російських провокацій та наголосив на готовності союзників захищати свою територію.

"Ми завжди захищатимемо кожен сантиметр території НАТО. Це абсолютно зрозуміло. Тому, пане Путін, не помиляйтеся. Ми – оборонний Альянс, але ми готові захищати себе", — заявив очільник МЗС Німеччини.

Путін вимагає повернути кордони НАТО 1997 року

Росія повернулася до ультиматумів, які висувала НАТО ще перед повномасштабним вторгненням до України на початку 2022-го. Тоді Москва вимагала, щоб Альянс відвів свої війська до позицій 1997-го — ще до розширення НАТО на схід, ближче до російських кордонів.

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У такий спосіб російський диктатор вимагає від НАТО відвести свої війська зі значної частини Східної Європи. Зокрема, це стосується насамперед Польщі і країн Балтії, а також нових членів Альянсу — Фінляндії і Швеції.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відкинув вимогу Путіна повернути Альянс до меж 1997 року. Він назвав заклики Росії до повернення такого європейського порядку безпеки "неприйнятними".

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