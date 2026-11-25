Володимир Путін. / © Associated Press

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«Фюрер» Володимир Путін визнав, що українські удари по нафтовій інфраструктурі завдають значних фінансових збитків російській владі. Кремлю доводиться витрачати чималі кошти, щоб підтримувати постачання пального і стримувати ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики наголошують: днями Путін заявив, що російська влада запровадила низку обмежень і фінансових заходів для стабілізації внутрішнього паливного ринку. Зокрема, йдеться про обмеження експорту пального, субсидії нафтовим компаніям на імпортні операції, а також зміну правил біржової торгівлі бензином і дизельним пальним. Ці заходи діятимуть протягом невизначеного терміну.

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Диктатор визнав, що ситуація на ринку нафтопродуктів залишається складною. Водночас пообіцяв, що влада буде продовжувати вживати заходів для посилення захисту енергетичних об’єктів РФ.

Між тим Путін брехливо заявив, що українська кампанія ударів по енергетичних об’єктах нібито не завдала критичної шкоди Росії. В ISW наголошують, що свої твердження він робив всупереч наявним доказам.

«Українські удари спричинили серйозний дефіцит бензину по всій Росії в середині літа, а атаки від кінця жовтня скоротили переробку нафти в країні приблизно на 30%.

Американські аналітики зауважують, що Путін намагається захистити населення від наслідків ударів по нафтовій інфраструктурі. Втім, такі заходи обходяться федеральному бюджету дедалі дорожче. Зокрема, від липня 2026-го Росія почала імпортувати бензин морем із різних країн-постачальників, а у жовтні обсяги закупівель пального за кордоном сягнули рекордного рівня.

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«Українські далекобійні удари дедалі частіше змушують Володимира Путіна публічно визнавати, що розв’язана ним війна завдає серйозних збитків російській економіці і державному бюджету», — йдеться у звіті Інституту.

Водночас мешканці різних регіонів Росії дедалі відчутніше стикаються з наслідками атак. Йдеться про вибухи, небезпеку від уламків БпЛА, перебої з інтернетом, закриття аеропортів і зростання цін на пальне.

«Це ускладнює для Кремля спроби приховувати реальні наслідки війни та нав’язувати російському населенню вигідну владі картину подій. Адже на відміну від ситуації на фронті, яку більшість росіян не може перевірити самостійно, наслідки українських далекобійних атак вони бачать і відчувають на власному досвіді», — підсумовують американські фахівці.

Удари по НПЗ Росії — що відомо

Вночі проти 25 листопада дрони атакували одразу два нафтопереробні заводи РФ — Сизранський і Новокуйбишевський. Після вибухів у районі підприємств виникли пожежі. Обидва НПЗ належать компанії «Роснєфть».

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Окрім того, 23 листопада у Новошахтинську Ростовської області виникла сильна пожежа поблизу двох паливних підприємств, одне з яких — великий нафтопереробний завод.

Водночас президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн представила новий удар по енергетиці РФ. Європейська комісія пропонує заборонити компаніям із країн ЄС надавати Росії послуги з ремон т у та відновлення енергетичної інфраструктури.

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