Путіну хочуть дозволити оголосити «перемогу» без захоплення Донбасу: що вигадали у США - The Economist

Мирні переговори / © ТСН.ua

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Американські переговорники запропонували незвичний варіант територіального компромісу між Україною та Росією. Ідея полягає в тому, щоб змінити адміністративні межі українських областей, дозволивши Володимиру Путіну заявити про досягнення своїх цілей без передавання Росії міст, які досі контролює Україна.

Про це пише УНІАН з посиланням на The Economist.

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За даними видання, президент США Дональд Трамп поспішає досягти мирної угоди після поразки республіканців на проміжних виборах. Із січня демократи контролюватимуть обидві палати Конгресу, що може ускладнити роботу його переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

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Водночас українські посадовці скептично оцінюють шанси на швидке завершення війни, хоча й отримали вказівки підходити до переговорів відкрито.

Як Путіну пропонують оголосити про «перемогу»

За інформацією The Economist, Росія останнім часом демонструє незвичну гнучкість, зокрема щодо можливого припинення бойових дій на нинішній лінії фронту.

Однак це сталося після того, як американська сторона запропонувала розширити переговори, включивши до них питання майбутньої безпеки Європи.

Однією з ідей, яку, за словами учасників переговорів, запропонували американці, стала зміна адміністративних меж України таким чином, щоб Росія могла заявити про повний контроль над Донецькою та Луганською областями, не отримавши решту українських міст, які вона прагне захопити.

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Інша пропозиція передбачає можливе повернення Росії на європейські енергетичні ринки. Проти цього виступають Україна та її європейські партнери.

Утім, найскладнішим питанням залишаються гарантії безпеки.

За словами американських переговорників, Путін теоретично міг би погодитися на гарантії, подібні до статей 4 або 5 НАТО. Йдеться про консультації в разі загрози Україні або зобов'язання захищати її в разі нового нападу.

Проте в Києві сумніваються, що адміністрація Трампа справді виконуватиме такі гарантії. Росія також не демонструє готовності погодитися на розміщення багатонаціональних сил безпеки в Україні та продовжує вимагати її нейтралітету й скорочення армії.

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Чого очікують від переговорів в Абу-Дабі

Українські посадовці не вірять, що Путін готовий підписати повноцінну мирну угоду до завершення зимової військової кампанії.

«Можливо, це їхній план Б, поки вони виконують план А», — зазначив один із високопосадовців України.

Натомість реалістичнішими результатами переговорів можуть стати нові обміни полоненими та локальні припинення вогню на окремих ділянках фронту, зокрема в Херсонській і Сумській областях.

Окреме занепокоєння Києва та європейських партнерів викликає прагнення Вашингтона одночасно обговорювати ширшу архітектуру європейської безпеки. На їхню думку, це може надати Кремлю додаткові можливості затягувати домовленості про припинення вогню.

Чому швидка мирна угода залишається малоймовірною

Серйозною перешкодою залишаються й фінансові питання. Україна наполягає, що після завершення війни потребуватиме масштабної військової та економічної підтримки протягом щонайменше десяти років.

Кошти необхідні для відновлення країни, підтримки ветеранів та утримання боєздатної армії чисельністю не менш ніж 800 тисяч військових. Американська сторона вважає такі витрати надто великими та пропонує натомість покладатися на гарантії безпеки.

Тим часом, як зазначає The Economist, Україна входить у зиму зі значно пошкодженою інфраструктурою та гострим дефіцитом ракет для систем Patriot. Домовленості зі США про нові постачання поки не призвели до фактичного отримання озброєння.

Росія ж продовжує удари по українських містах, мостах, водопостачанню та електромережах. За оцінкою видання, за таких обставин Путін навряд чи поспішатиме припиняти війну, навіть попри активізацію дипломатичних зусиль Вашингтона.

Раніше ми писали про те, що упродовж 10–11 листопада в Абу-Дабі відбудуться тристоронні переговори за участі України, США та РФ.

Переговори в ОАЕ триватимуть два дні, американську делегацію очолять спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Не виключено, що після зустрічей в Абу-Дабі представники США вирушать до РФ для переговорів із Володимиром Путіним. У Вашингтоні висловлюють «обережний оптимізм», хоча й визнають, що процес вимагатиме часу.

Тим часом у ЗМІ вже розкрили деталі переговорів. Є інформація, що перед дводенними переговорами в Абу-Дабі Україна та Росія непублічно демонструють гнучкість щодо обміну територіями, доки США посилюють зусилля для завершення війни.

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