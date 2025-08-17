Портников про плани Кремля / © Associated Press

Росія може розраховувати на три варіанти розвитку подій після контактів диктатора Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

«Так треба дивитися на контакти Путіна з Трампом. Це спецоперація, з якої можна отримати різні результати. Один результат — отримати від Трампа можливості спільного тиску на Україну, щоб примусити Зеленського до капітуляції. Це максимальний результат», — пояснив він.

Водночас журналіст наголосив, що Кремль не обов’язково розраховує на такий сценарій.

«Там можуть думати: може, Трамп настільки непридатний до самостійного мислення, що його вдасться обробити. Є інший варіант — ми будемо просто тягнути час», — зазначив Портников.

За його словами, у Кремлі добре розуміють слабкі сторони американського президента.

«Він марнославний, йому потрібно лестити, розповідати, який він геніальний. Путін користується цим. Він, наприклад, розповідав Трампу про вибори поштою, пояснював, як мають виглядати чесні вибори. Це ж анекдот, але це працює», — додав журналіст.

Портников наголосив, що росіяни переконані у слабкості Трампа.

«Вони вважають його не дуже когнітивно адекватним. Навіть радяться з психіатрами і невропатологами, як із ним говорити. Якщо це працює, вони будуть це використовувати», — сказав він.

За словами журналіста, цей сценарій дозволяє Росії затягувати час і нарощувати перевагу.

«Тим часом Росія окуповуватиме більше територій, нищитиме інфраструктуру, не дасть Україні розбудувати військову промисловість та залучати інвестиції. Так, зрештою, може й доб’є. Це другий варіант», — підсумував Портников.

Він також окреслив третій можливий сценарій.

«Якщо не вдасться здобути більше, то принаймні Росія збереже те, що вже має. Трамп допоможе закріпитися на захоплених територіях і знайде правові можливості, щоб нас звідти не витіснили. Це означатиме розмежування по лінії фронту», — пояснив він.

Журналіст зазначив, що Кремль у такому випадку може отримати певні поступки.

«Можливо, не вдасться окупувати Краматорськ чи Херсон, але можна буде зберегти контроль над нинішніми територіями. І навіть вибити якісь бонуси, наприклад, статус російської мови», — сказав Портников.

Він підкреслив, що РФ прагне отримати ключі до дестабілізації України навіть після завершення війни.

«У мирний час можливості Росії ліквідувати українську державність навіть більші, ніж у воєнний. Бо війна консолідує суспільство, а після неї ракети вже не падатимуть на Харків чи Одесу», — зауважив журналіст.

Він додав, що російський вплив залишиться і навіть може зростати.

«Російська мова буде, російські медіа й культурний простір теж. Нові покоління російськомовних підлітків житимуть у цьому середовищі, і це посилюватиме позиції Кремля. Без війни Путін матиме ще більше шансів повернути контроль над сходом і півднем України», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що на саміті з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Путін погодився обговорити гарантії безпеки України після війни, запропонувавши Китай як одного з можливих гарантів.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп висловив бажання провести трьохсторонню зустріч за участі диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського уже наступної п’ятниці, 22 серпня.