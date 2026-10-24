Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор-президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що його територіальні амбіції в Україні виходять далеко за межі Донецької області. Для виправдання своїх апетитів він цинічно апелює до міфологізованих і викривлених уявлень про російську історію.

Про йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Днями «фюрер» вкотре Путін заявив, мовляв, наразі окупована Україна є «територією історичної Росії». Так, господар Кремля відхилив пропозицію президента Володимира Зеленського заморозити нинішню лінію фронту в межах угоди про припинення вогню.

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Путін також видав маячню, що начебто «новітні генетичні дослідження» ідентифікують росіян та українців як «один народ».

Аналітики ISW зауважують, що заяви Кремля про «історичну Росію» стосується «Новоросії» — аморфного вигаданого регіону на півдні та сході України, який в Росыъ зухвало називають «невід’ємної» частини РФ.

«Новоросія» включає не лише Крим та чотири області, які Росія незаконно анексувала (Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області), але й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області», — йдеться у звіті.

Водночас посилання Путіна на історичні претензії Росії вимагає від Києва віддати контрольовані Україною 20,5% Донецької області, 24,5% Запорізької області, зокрема Запоріжжя з довоєнним населенням понад 700 тис. осіб, та 30% Херсонської області — включачно Херсон, де до війни мешкало майже 300 тис. осіб.

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«Заява Путіна чітко демонструє, що російські вимоги виходять далеко за межі Українського фортечного поясу і Донецької області та можуть включати всю територію України. Диктатор також наголосив на своїй відданості досягненню всіх воєнних цілей Росії, зокрема — повну капітуляцію України», — наголошують американські аналітики.

Заяви Володимира Путіна, зауважують в Інституті, демонструє, що Кремль готовий брати участь у «переговорах» з Україною лише з метою прийняття капітуляції Києва, а не з метою досягнення якоїсь компромісної мирної угоди.

Територіальні амбіції Кремля. Мапа ISW.

Територіальні апетити Кремля

В інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну диктатор Володимир Путні знову нахабно висловився про українські території, мовляв, «недоречні» заяви Києва про окуповані регіони. Путін нахабно висловився про те, що ці землі вважає «історично російськими».

Свої загарбницькі апетити він прикрив вигадками про нібито добровільне «волевиявлення» жителів так званої «Новоросії» про «возз’єднання» із РФ.

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Зауважимо, ці брехливі тези Кремль роками використовує, намагаючись виправдати «історичною справедливістю» окупацію України і початок так званої «сво».

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