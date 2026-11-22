Володимир Путін. / © Associated Press

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Високопосадовці Кремля продовжують відкрито заявляти про наміри Москви встановити контроль над більшою частиною України, зокрема над Києвом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивченні війни (ISW).

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Американські аналітики згадують нещодавнє інтерв’ю міністра закордонних справ РФ Сергій Лавров. У ньому він нахабно заявив, що південний схід і більша частина центральної України, зокрема Київ, нібито є «беззаперечно традиційно російськими землями». З його слів, Москва має досягти всіх цілей своєї війни та подолати нібито русофобію на «території, яку зараз називають Україною».

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В ISW зауважують, що ця риторика Кремля не є новою. Ще 2022-го, до початку повномасштабного вторгнення, Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію, просуваючи ідею встановлення контролю над більшою частиною України і перетворення її західних областей на невелику залишкову державу.

«Високопосадовці Кремля неодноразово публічно наголошували на прагненнях РФ контролювати більшу частину України. Москва давно намагається виправдати свої вторгнення до сусідньої країни у 2014-х та 2022-х роках, брехливо стверджуючи, що ці райони української території є „традиційно“ російськими. Кремлівські чиновник спеціально назвали міста Харків, Миколаїв і Одесу „російськими“», — йдеться у звіті.

Окрім того, представники Кремля регулярно згадують так звану «Новоросію» — вигаданий владою регіон, до якого Москва зараховує всю південну і східну частину Україну, називаючи ці території «невіддільною» частиною Російської Федерації.

Втім, заява Лаврова охоплює значно більшу частину українських територій, ніж традиційне російське трактування поняття «Новоросія».

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В ISW давно наголошують, що однією з причин вторгнення до України 2022-го було прагнення Кремля відновити повний контроль над українською державою після провалу попередніх спроб Водночас постійні заяви російських посадовців про незмінність максималістських цілей Москви суперечать повідомленням про нещодавні американські пропозиції щодо припинення війни», — заявили американські аналітики.

Мирні переговори — останні новини

Днями видання Financial Times повідомило, що президент США Дональд Трамп прагне домогтися укладення мирної угоди між Україною і Росією до 1 січня 2027-го. Очільник ОП Кирило Буданов заявив, що Київ працюватиме над тим, щоб бойові дії припинилися до цієї дати.

Водночас у Єлисейському палаці запевняють, що Європа готова говорити з Росією про мир. Втім, у Парижі наголошують на необхідності спершу узгодити спільну позицію європейських країн. Інакше Вашингтон і Москва можуть скористатися розбіжностями між європейськими столицями під час переговорів.

Тим часом перша леді США Меланія Трамп припустила, що до Різдва між Україною та Росією може бути досягнуто домовленості про нове припинення вогню.

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