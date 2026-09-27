Путіну мало України: професор розкрив плани Кремля щодо Європи

Путін / © Associated Press

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Стратегія Кремля не обмежується війною проти України. Москва прагне послабити позиції США в Центральній Європі та Балтійському регіоні, відновити власні сфери впливу й отримати можливість тиснути на європейські держави.

Про це в етері Еспресо заявив професор стратегічних досліджень Університету Флориди та старший науковий співробітник Атлантичної ради у Вашингтоні Ендрю Міхта.

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За словами Міхти, значна частина західних урядів досі недостатньо усвідомлює політичні цілі Росії та масштаб протистояння, яке Кремль веде із Заходом.

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«Путін веде цивілізаційну війну проти Заходу. І річ не лише в російській ідеології євразійства чи її союзі з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Річ у кінцевих цілях Путіна. І, на мою думку, він говорить про них цілком відверто», — зазначив професор.

Міхта вважає, що нинішня політика Кремля значною мірою пов’язана зі спробою відновити вплив, який Москва мала на європейському континенті за часів Радянського Союзу. Одним із ключових завдань російського керівництва, на його думку, є скорочення американської присутності в регіоні.

«Насамперед Путін хоче витіснити американців із Центральної Європи та Балтійського регіону, ізолювати Україну, щоб і далі чинити на вас тиск, а потім домогтися нового поділу сфер впливу», — сказав він.

У разі реалізації такого сценарію окремі європейські країни могли б формально залишатися незалежними. Водночас Москва, за оцінкою професора, намагалася б отримати важелі впливу на їхню зовнішню, оборонну та енергетичну політику.

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Серед основних способів тиску на Захід Міхта виокремив ядерні погрози. Він нагадав, що у 2022-2023 роках Москва регулярно використовувала таку риторику на тлі дискусій про збільшення військової та фінансової допомоги Україні.

«Питання знову в тому, чи готовий Захід ризикнути і перевірити, чи справді Путін наважиться здійснити свої погрози. Особисто я вважаю, що ризик ядерної ескалації, попри всі погрози, відносно невисокий», — пояснив Міхта.

Водночас професор звернув увагу на роль Китаю. За його оцінкою, Пекін не зацікавлений у переході протистояння до ядерної ескалації, однак і поразка Росії йому не потрібна.

Міхта пояснює це тим, що війна в Україні відволікає американські ресурси та водночас дає Китаю додатковий час для зміцнення своїх позицій в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Ще одним викликом професор назвав недостатню готовність частини європейського суспільства до можливого різкого погіршення безпекової ситуації.

«Мене вразило одне: більшість європейців, окрім жителів країн на східному фланзі, не готові до війни і не усвідомлюють, наскільки стрімко ситуація може погіршитися», — зауважив професор.

За словами Міхти, Кремль також використовує інформаційні операції та пропаганду, щоб посилювати внутрішні суперечності у західних країнах.

«Путін прагне розколоти Захід, відокремити Сполучені Штати від Європи, а потім політично підкорювати європейські країни одну за одною», — підсумував Міхта.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ Німеччини та РФ зустрілися у Нью-Йорку вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що хоче від президента України Володимира Зеленського укладення угоди з російським диктатором Путіним.

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