Путіну можуть запропонувати вибір, від якого він здригнеться: журналіст пояснив задум США

Путін / © Associated Press

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Можливий сценарій, за якого Україна отримує перспективу вступу до НАТО в обмін на вихід із Донбасу, може бути не остаточною пропозицією, а дипломатичним інструментом впливу на Москву.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст-міжнародник Ростислав Хотин.

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На його думку, обговорення можливого обміну Донбасу на членство в НАТО варто сприймати насамперед як сигнал Вашингтона російській стороні. Таким чином США можуть показувати Кремлю альтернативу: якщо Москва й надалі наполягатиме на захопленні українських територій, Київ може отримати можливість приєднатися до Альянсу.

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«Членство України в НАТО — це червона ганчірка для Москви. Це страшенна безпекова хвороба — у них параноя на цьому», — пояснив Хотин.

Журналіст зауважив, що для російського керівництва перспектива вступу України до НАТО може бути значно болючішою, ніж питання контролю над окремими містами Донецької області. Тому демонстрація такої можливості, на його переконання, може змусити Путіна замислитися над наслідками зриву переговорів через вимоги щодо решти Донбасу.

Окремо Хотин звернув увагу на те, що Україна, на його думку, недостатньо використовує власний позаблоковий статус як предмет міжнародних домовленостей. Він наголосив: Сполучені Штати та європейські партнери не повинні заздалегідь відкидати перспективу українського членства в НАТО. Адже сама можливість вступу до Альянсу може стати важелем впливу на Росію.

«Україна має свою позаблоковість, і свою ненатовість може продати набагато дорожче, аніж зараз це відбувається», — наголосив журналіст.

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На переконання Хотина, західним партнерам варто не повторювати постійно про відсутність консенсусу щодо членства України в НАТО, а демонструвати Москві, що наближення Києва до Альянсу є реальним сценарієм. Такий підхід, вважає він, міг би зміцнити позиції України за столом переговорів і спонукати Кремль переглянути свої вимоги.

Раніше повідомлялося, що США вперше порушили питання можливого виходу України з Донбасу в обмін на вступ до НАТО.

Ми раніше інформували, що американські переговорники розширили порядок денний мирних переговорів, додавши до нього питання майбутньої архітектури безпеки Європи.

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