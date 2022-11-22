Путіну на G20 нібито передали "проєкт мирної угоди": що кажуть РФ і Україна

І Росія, і Україна спростовують існування якогось "проєкту" від посередників, хоча ЗМІ вже смакують деталі цієї "угоди".

У ЗМІ з'явилася інформація, що нібито на саміті "Великої двадцятки" одна з країн-посередниць передала Росії проєкт можливої "угоди" з Україною.

Про це пише "Українська правда".

Журналісти не вказують, про країну-посередницю йдеться, але посилаються на джерела в американській розвідці.

Про що йдеться в "угоді"

За інформацією видання, Путіну запропонували пропозиції повернути окуповані території півдня та сходу нашої держави до України, включно з Донбасом. Питання Криму нібито було запропоновано винести "за дужки" і заморозити будь-які розмови про статус півострова на 7 років. Теж саме – зі вступом України до НАТО.

Одним із пунктів мало стати припинення ракетних обстрілів української критичної інфраструктури. Проте масовий ракетний обстріл РФ 15 листопада, у день саміту G20, засвідчив що росіяни не прийняли такі умови.

Позиція України

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі загальнонаціонального телемарафону наголосив, що позиція України – незмінна. Президент Володимир Зеленський представив на саміті G20 свою формулу миру, яка складається з 10 пунктів. Зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та заплатити репарації.

Про якісь інші угоди заступнику голови ОП нічого не відомо.

Як прокоментували в РФ

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію, що РФ отримала "проєкт мирної угоди" від держави-посередниці.

На відповідне запитання журналіста Пєсков відповів одним словом - "ні". Інших коментарів прессекретар російського диктатора давати не став.

Переговори з РФ: що відомо

Український дипломат і політик Роман Безсмертний заявив, що наразі про жодні переговори між Києвом та Москвою не йдеться. За його словами, у світі говорять про перемогу України, але досі не вирішили, якою вона має бути.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Росія офіційно не зверталась до України з проханням про мирні переговори. Хоча у ЗМІ шириться інформація, що Кремль відчайдушно намагається примусити Україну до перемовин, щоб заморозити ситуацію.

У німецькому виданні Вild пишуть, що Кремль хоче тиснути на Україну та Захід, щоб змусити переговори про припинення вогню.

За інформацією Wall Street Journal, Штати непублічно натякають Києву про необхідність переговорів.