Путіну на G20 нібито передали "проєкт мирної угоди": що кажуть РФ і Україна

І Росія, і Україна спростовують існування якогось "проєкту" від посередників, хоча ЗМІ вже смакують деталі цієї "угоди".
У ЗМІ з'явилася інформація, що нібито на саміті "Великої двадцятки" одна з країн-посередниць передала Росії проєкт можливої "угоди" з Україною.
Про це пише "Українська правда".
Журналісти не вказують, про країну-посередницю йдеться, але посилаються на джерела в американській розвідці.
Про що йдеться в "угоді"
За інформацією видання, Путіну запропонували пропозиції повернути окуповані території півдня та сходу нашої держави до України, включно з Донбасом. Питання Криму нібито було запропоновано винести "за дужки" і заморозити будь-які розмови про статус півострова на 7 років. Теж саме – зі вступом України до НАТО.
Одним із пунктів мало стати припинення ракетних обстрілів української критичної інфраструктури. Проте масовий ракетний обстріл РФ 15 листопада, у день саміту G20, засвідчив що росіяни не прийняли такі умови.
Позиція України
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі загальнонаціонального телемарафону наголосив, що позиція України – незмінна. Президент Володимир Зеленський представив на саміті G20 свою формулу миру, яка складається з 10 пунктів. Зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та заплатити репарації.
Про якісь інші угоди заступнику голови ОП нічого не відомо.
Як прокоментували в РФ
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію, що РФ отримала "проєкт мирної угоди" від держави-посередниці.
На відповідне запитання журналіста Пєсков відповів одним словом - "ні". Інших коментарів прессекретар російського диктатора давати не став.
Переговори з РФ: що відомо
Український дипломат і політик Роман Безсмертний заявив, що наразі про жодні переговори між Києвом та Москвою не йдеться. За його словами, у світі говорять про перемогу України, але досі не вирішили, якою вона має бути.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Росія офіційно не зверталась до України з проханням про мирні переговори. Хоча у ЗМІ шириться інформація, що Кремль відчайдушно намагається примусити Україну до перемовин, щоб заморозити ситуацію.
У німецькому виданні Вild пишуть, що Кремль хоче тиснути на Україну та Захід, щоб змусити переговори про припинення вогню.
За інформацією Wall Street Journal, Штати непублічно натякають Києву про необхідність переговорів.