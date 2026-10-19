"Путіну не місце за жодним столом": Сибіга жорстко висловився про переговори без України

Андрій Сибіга / © Associated Press

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Тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії може заохотити Володимира Путіна продовжувати війну проти України. Натомість переговори за участю України, США та Росії могли б допомогти швидше завершити війну.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

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«Запрошення Путіна на зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном лише підживило б його прагнення до самозвеличення та надало б йому статусу, на який він не заслуговує. Він не світовий лідер, а воєнний злочинець. А Росія — не світова держава, а світова проблема», — наголосив міністр.

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Сибіга наголосив, що Путін міг би заслужити місце за столом переговорів із президентами США та Китаю лише після серйозного кроку до миру. Зокрема, таким кроком могло б стати погодження на припинення вогню ще до зустрічі.

Однак, зі слів глави МЗС, Росія демонструє протилежне та посилює терор проти цивільного населення: «Доки цей терор триває, йому не має бути місця за жодним столом».

Путін запропонував Трампу та Сі саміт щодо війни проти України — що відомо

Володимир Путін запропонував Дональду Трампу та Сі Цзіньпіну провести тристоронній саміт під час форуму АТЕС у Китаї. За даними WSJ, ініціатива пов’язана з пошуком домовленостей щодо війни в Україні на умовах Москви.

За даними видання, Кремль запропонував провести переговори на полях саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці (АТЕС), який відбудеться 18 та 19 листопада у китайському Шеньчжені.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що можливість такої зустрічі обговорюється.

«Чіткого розуміння щодо самої зустрічі або її потенційного порядку денного поки немає, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі», — заявив він.

За словами високопоставленого представника адміністрації США, глава Білого дому поки не погодився на проведення такого саміту, але може прихильно поставитися до цієї ідеї.

Коментуючи ймовірність тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна для обговорення завершення війни в Україні, держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що такі переговори справді обговорювались, проте остаточного рішення щодо їхнього проведення наразі немає.

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