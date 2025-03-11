Путіну не можна довіряти: фон дер Ляєн зробила потужну заяву

Російська Федерація - це ворожий сусід. Диктатору країни-агресорки не можна довіряти. На тлі ворожості Кремля ЄС хоче задіяти усі свої фінансові важелі для посилення і прискорення оборонного виробництва.

Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі в Європарламенті.

"Путін знову і знову доводить, що він є ворожим сусідом. Йому не можна довіряти, його можна лише стримувати", - наголосила фон дер Ляєн.

З її слів, нині існує нагальна потреба заповнити прогалини у військовому постачанні України і надати Києву надійні гарантії безпеки, але також – забезпечити безпеку всього європейського континенту.

Європейська дипломатка зауважує, що російський військовий комплекс перевершує європейський, а Кремль витрачає на озброєння більше, ніж вся Європа разом узята.

"Європейський парламент роками стверджував, що Європа повинна робити більше. І ви були абсолютно праві. У цю більш небезпечну епоху Європа повинна активізуватися. І це мета плану, який я представила лідерам (ЄС) минулого тижня. Його логіка проста: Ми хочемо задіяти усі фінансові важелі, які у нас є, для посилення і прискорення нашого оборонного виробництва", – сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Путін не хоче миру. Зокрема, свідченням цього є останні обстріли РФ України.

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