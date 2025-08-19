"Путіну не можна довіряти": Каллас пояснила, чому Європа посилює тиск на Росію

Кая Каллас / © Associated Press

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз продовжуватиме завдавати ударів по військовій економіці Росії. Наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий уже наступного місяця.

Про це пише The Guardian з посиланням на допис Каллас на платформі X.

Кая Каллся зробила цей допис після віртуального саміту Європейської ради, присвяченого війні в Україні. Захід відбувся через день після позачергової зустрічі українських та кількох європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Каллас підкреслила, що відчуття «єдності між лідерами ЄС на сьогоднішньому віртуальному саміті було відчутним». Вона також додала, що винесла питання безпеки України та санкцій проти Росії на перше місце в порядку денному переговорів міністрів закордонних справ та оборони ЄС наступного тижня.

У своєму дописі на платформі X (колишній Twitter) Каллас заявила:

«Путіну не можна довіряти, що він виконає будь-яку обіцянку чи зобов’язання. Тому гарантії безпеки мають бути достатньо сильними та надійними, щоб перешкодити Росії перегрупуватися та знову атакувати», — написала Каллас.

За інформацією Politico, Кая Каллас заявила, що Росія не має наміру відступати, і назвала імперіалістичну зовнішню політику Кремля справжньою причиною війни. Вона додала, що навіть під час зустрічей делегацій, Росія знову атакувала Україну, а Путін затягує переговори, сподіваючись уникнути відповідальності. За її словами, «Москва не припинить війну, поки не зрозуміє, що не може її продовжувати».

Ця позиція відповідає попередній заяві Каллас про те, що будь-яка угода про припинення війни, досягнута Вашингтоном і Москвою, повинна обов’язково включати Україну та ЄС. Вона наголосила, що угода не повинна стати плацдармом для подальшої агресії проти України, НАТО та Європи.

«Міжнародне право чітке: усі тимчасово окуповані території належать Україні», — зазначила представниця ЄС.

Кая Каллас також виступила проти будь яких пропозицій, що можуть призвести до змушених територіальних поступок з боку України.

