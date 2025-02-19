"Путіну не потрібен новий лідер України": політолог про те, навіщо диктатору "нелегітимний" Зеленський

Кремлівському диктаторові потрібен аргумент, аби переконати США говорити лише з російською стороною.

Президенту Росії Володимиру Путіну не потрібен новий головнокомандувач України. Чинний український лідер Володимир Зеленський, якого він називає "нелегітимним", є позитивним моментом для глави РФ.

Про це сказав політолог Віктор Бобиренко в ефірі "КИЇВ24".

"Якщо відбудуться прозорі, то виграє генерал Залужний. Навіщо верховним головнокомандувачем України Путіну Залужний?", – зауважив політолог.

Йому вигідно, щоб був саме Зеленський, адже це можливість вічно говорити про цього нелегітимність. Таким чином, він може схиляти американців домовлятися.

"Путін не хоче легітимного президента. Путін хоче, щоб усе так і залишалося. Але щоб він міг говорити, що Зеленський нелегітимний", - пояснив

Звичайно, додає експерт, Путін мріє про те, щоб Україною керував якийсь Янукович або Медведчук. Але в Україні на вільних виборах перемога подібних персон є нереальною.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональда Трамп заявив, що може до кінця лютого провести особисту зустріч з російським диктатором Путіним.

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