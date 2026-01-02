"Путіну не потрібна територія": російський експрем’єр назвав справжню мету Кремля у війні

Війна Росії проти України / © ТСН.ua

Попри величезні втрати російської армії за скромного просування на фронті президент РФ Володимир Путін не відмовиться від своєї кінцевої мети — повернути Україну до орбіти впливу Москви.

Про це в коментарі The Times сказав колишній прем’єр-міністр РФ Михайло Касьянов.

«Путіну не потрібна територія. Він поставив перед собою мету — знищити незалежність України — і не може відступити», — заявив він у розмові з журналістами.

Касьянов додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа не може домогтися успіху у врегулюванні російсько-української війни, оскільки вона не розуміє суті цього конфлікту.

За його словами, Вашингтон продовжує вірити в те, що ця війна нібито є «конфліктом двох лідерів, яких необхідно примирити».

У виданні підкреслили, що російські опозиціонери та аналітики вважають, що Путін розглядає захоплення українських територій як другорядне питання.

У своїх виступах він і його високопоставлені чиновники неодноразово говорили про необхідність усунути «корінні причини» війни, маючи на увазі під цим прозахідний уряд України.

Нагадаємо, український та американський історик Сергій Плохій вважає, що господар Кремля не відмовиться від продовження війни, а кризова ситуація в економіці Росії може ще більше посилити його бажання воювати.