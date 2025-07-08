Путіну не позаздриш: Портников про різку зміну позиції Трампа і наслідки для України

Трамп і Путін / © Associated Press

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Український журналіст Віталій Портников пояснив, чому Дональд Трамп сьогодні так різко змінив свою думку щодо диктатора Путіна.

Про це він написав у Facebook.

«З кожною хвилиною градус роздратування Трампа щодо Путіна тільки збільшується. Ще добу тому Трамп висловлював сумніви щодо того, що Путін бажає завершення війни, а тепер на засіданні американського у уряду він вже говорить про російського президента як про людину, яка весь час верзе купу нісенітниць», — пише Портников.

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Що відбувається

Журналіст нагадав, що пʼять телефонних розмов поспіль Трамп не помічав, що Путін над ним знущається і не йде назустріч жодному з його побажань.

Причина в цьому, що Путін наробив помилок у властивому йому стилі, вважає Портников.

«Напередодні шостої розмови із Путіним Трамп пішов на рішучу поступку російському колезі: припинив постачання зброї Україні. До цього були частково звільнені від санкцій російські фінансові установи. І хоча формально це стосувалося тільки сирійського кейсу, насправді це був реальний сигнал», — нагадав він.

У відповідь від Путіна очікували якусь конструктивність або хоча б її імітацію. Наприклад, оголосити якесь припинення вогню на 48 годин чи на тиждень, повідомити що готовий до перемовин у Стамбулі, сказати Трампу що готує нові пропозиції у додаток до його меморандуму.

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«Але Путін вирішив — з незрозумілих причин — що Трамп вже у нього в кишені і можна більше не імітувати нічого. Він ніби не помітив, що після попередніх двох телефонних розмов Трамп вже був роздратований. А може вирішив, що якщо Трамп навіть після цих двох телефонних розмов продовжує йти на поступки, його роздратування немає жодного значення. І прорахувався. Трамп явно був ображений тим, що і ці поступки ні до чого не призвели. Ображений настільки, що вирішив не коментувати розмову із Путіним у соціальних мережах, хоча попередньо саме у соціальних мережах її анонсував. А відсутність коментаря в соціальних мережах — це вже поганий сигнал», — пише Портников.

Головний подразник для Трампа

Далі відбулося найцікавіше. Путін проігнорував і це роздратування Трампа, і відсутність будь-якого коментаря з Білого дому щодо телефонної розмови президентів. А натомість влаштував показовий масований обстріл України. Обстріл почався синхронно із завершенням телефонної розмови президентів — тобто був заздалегідь запланований якраз на фінал цієї телефонної розмови.

На думку Портникова, це стало головним подразником для Трампа.

«Невдалу телефонну розмову він ще б пережив. Але обстріл відразу після розмови сприйняв як демонстративну неповагу до себе. Адже він весь час просить Путіна щоб той не обстрілював мирні міста. І те що Путін це навмисне робить відразу після розмови із ним є проявом саме особистої неповаги. А особиста неповага — головний комплекс Трампа. Це вже не на політичному рівні, це на рівні підсвідомості. І Путіну вдалося. Він фактично перекреслив місяці залицяння, компліменти, портрети, всю цю фігню», — вважає журналіст.

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Що робитиме Путін далі

Він припускає, що Путін навряд чи буде щось виправляти. Просто повернеться до звичної політики конфронтації.

«Тільки і тут він може помилитися. Бо коли Путін перейшов до звичної політики конфронтації із Байденом, він мав справу із традиційним політиком, який прораховував наслідки кожного свого кроку», — порівнює журналіст.

«Путіну не позаздриш»

«Путін тепер буде мати справу із ображеною дитиною, яка буде захищати свою гідність і доводити, що не можна витирати об неї ноги. Тому що ця дитина — президент Сполучених Штатів», — пише Портников.

На його думку, що якщо Путін вчасно не усвідомить, що йому варто схаменутися і запропонувати Трампу щось вагоме — скажімо зупинитить вогонь на російсько-українському фронті — то диктаторові не позаздриш.

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Нагадаємо, що сьогодні Дональд Трамп здивував різкою заявою про Путіна і заявив, що російський диктатор обсипає всіх купою брехні.

Також Трамп заявив, що відновив військову допомогу Україні.