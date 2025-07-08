ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2593
Час на прочитання
3 хв

Путіну не позаздриш: Портников про різку зміну позиції Трампа і наслідки для України

Віталій Портников пояснив, чому Дональд Трамп різко змінив думку про Путіна і неочікувано став критикувати дикатора.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Трамп і Путін

Трамп і Путін / © Associated Press

Український журналіст Віталій Портников пояснив, чому Дональд Трамп сьогодні так різко змінив свою думку щодо диктатора Путіна.

Про це він написав у Facebook.

«З кожною хвилиною градус роздратування Трампа щодо Путіна тільки збільшується. Ще добу тому Трамп висловлював сумніви щодо того, що Путін бажає завершення війни, а тепер на засіданні американського у уряду він вже говорить про російського президента як про людину, яка весь час верзе купу нісенітниць», — пише Портников.

Що відбувається

Журналіст нагадав, що пʼять телефонних розмов поспіль Трамп не помічав, що Путін над ним знущається і не йде назустріч жодному з його побажань.

Причина в цьому, що Путін наробив помилок у властивому йому стилі, вважає Портников.

«Напередодні шостої розмови із Путіним Трамп пішов на рішучу поступку російському колезі: припинив постачання зброї Україні. До цього були частково звільнені від санкцій російські фінансові установи. І хоча формально це стосувалося тільки сирійського кейсу, насправді це був реальний сигнал», — нагадав він.

У відповідь від Путіна очікували якусь конструктивність або хоча б її імітацію. Наприклад, оголосити якесь припинення вогню на 48 годин чи на тиждень, повідомити що готовий до перемовин у Стамбулі, сказати Трампу що готує нові пропозиції у додаток до його меморандуму.

«Але Путін вирішив — з незрозумілих причин — що Трамп вже у нього в кишені і можна більше не імітувати нічого. Він ніби не помітив, що після попередніх двох телефонних розмов Трамп вже був роздратований. А може вирішив, що якщо Трамп навіть після цих двох телефонних розмов продовжує йти на поступки, його роздратування немає жодного значення. І прорахувався. Трамп явно був ображений тим, що і ці поступки ні до чого не призвели. Ображений настільки, що вирішив не коментувати розмову із Путіним у соціальних мережах, хоча попередньо саме у соціальних мережах її анонсував. А відсутність коментаря в соціальних мережах — це вже поганий сигнал», — пише Портников.

Головний подразник для Трампа

Далі відбулося найцікавіше. Путін проігнорував і це роздратування Трампа, і відсутність будь-якого коментаря з Білого дому щодо телефонної розмови президентів. А натомість влаштував показовий масований обстріл України. Обстріл почався синхронно із завершенням телефонної розмови президентів — тобто був заздалегідь запланований якраз на фінал цієї телефонної розмови.

На думку Портникова, це стало головним подразником для Трампа.

«Невдалу телефонну розмову він ще б пережив. Але обстріл відразу після розмови сприйняв як демонстративну неповагу до себе. Адже він весь час просить Путіна щоб той не обстрілював мирні міста. І те що Путін це навмисне робить відразу після розмови із ним є проявом саме особистої неповаги. А особиста неповага — головний комплекс Трампа. Це вже не на політичному рівні, це на рівні підсвідомості. І Путіну вдалося. Він фактично перекреслив місяці залицяння, компліменти, портрети, всю цю фігню», — вважає журналіст.

Що робитиме Путін далі

Він припускає, що Путін навряд чи буде щось виправляти. Просто повернеться до звичної політики конфронтації.

«Тільки і тут він може помилитися. Бо коли Путін перейшов до звичної політики конфронтації із Байденом, він мав справу із традиційним політиком, який прораховував наслідки кожного свого кроку», — порівнює журналіст.

«Путіну не позаздриш»

«Путін тепер буде мати справу із ображеною дитиною, яка буде захищати свою гідність і доводити, що не можна витирати об неї ноги. Тому що ця дитина — президент Сполучених Штатів», — пише Портников.

На його думку, що якщо Путін вчасно не усвідомить, що йому варто схаменутися і запропонувати Трампу щось вагоме — скажімо зупинитить вогонь на російсько-українському фронті — то диктаторові не позаздриш.

Нагадаємо, що сьогодні Дональд Трамп здивував різкою заявою про Путіна і заявив, що російський диктатор обсипає всіх купою брехні.

Також Трамп заявив, що відновив військову допомогу Україні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie