Путіну не вдасться узаконити захоплені землі: генерал СБУ нагадав про важливий історичний прецедент

Путін / © Associated Press

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Навіть якщо Росія збереже контроль над частиною захоплених українських територій, це не означатиме міжнародного визнання їх російськими.

Про це в етері Еспресо заявив директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

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Він наголосив, що навіть тривала російська окупація не дасть Москві підстав вимагати міжнародного визнання зміни державних кордонів України. На підтвердження своєї думки Ягун нагадав історію Литви, Латвії та Естонії, які були окуповані СРСР, однак міжнародна спільнота не визнала законним їхнє включення до складу Радянського Союзу.

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«Я не виключаю, що може бути ситуація, коли частина території України буде окупованою, але точно її ніхто не визнаватиме. Однозначно всі дії, які Росія здійснює на цій території, визнаватимуться протиправними», — зазначив Ягун.

Окремо генерал звернув увагу на американське законодавство, яке передбачає збереження санкційних обмежень проти Росії, доки вона не залишить Крим. На його думку, ця законодавча норма створює додаткові перешкоди для скасування санкцій.

«У Сполучених Штатах є закон, який передбачає: якщо Крим залишається у складі Росії, санкції не скасовують доти, доки Росія не вийде з Криму. Я не розумію, яким чином вони збираються змінювати цей закон, адже точно не зможуть просто так зняти всі санкції», — сказав він.

Як історичний приклад Ягун знову згадав балтійські держави. Попри десятиліття радянського контролю, міжнародна спільнота не визнала законності їхньої анексії. Зрештою, через 50 років Литва, Латвія та Естонія відновили незалежність.

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Також генерал-майор запасу СБУ прокоментував позицію європейських держав щодо дій Росії на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема примусового впливу на ідентичність дітей.

За його словами, ухвалена декларація містить положення про дітей, яких змушують відмовлятися від української ідентичності. Йдеться, зокрема, про витіснення української мови та мілітаризацію неповнолітніх.

«Те, що вони змінюють ідентичність дітей, забороняють українську мову, мілітаризують їх і так далі, фактично визнано геноцидом. Європа на нашому боці, і слава Богу», — наголосив Ягун.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що найближчі тижні стануть вирішальними для розуміння того, чи справді Росія готова до завершення війни проти України.

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Ми раніше інформували, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають перехопити ініціативу, розробити власний мирний план, визначити майбутню архітектуру безпеки та розпочати діалог із Росією.

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