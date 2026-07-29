Путіну не вірить навіть пропаганда: рупори Кремля бунтують і вимагають правди про ситуацію на фронті

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російський «фюрер» Володимир Путін намагається створити враження, що нібито добре обізнаний із ситуацією на фронті в Україні. Втім, військові блогери - так звані воєнкори - критикують командування РФ через неправдиві повідомлення про нібито успішні наступальні дії окупаційної армії.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Під час заходу з особовим складом Військово-морських сил Путін відповів на запитання, з яких джерел отримує інформацію щодо ситуації на полі бою. Зі слів диктатора, переважно використовує дані офіційних структур: командирів, солдатів, спецслужб та чиновників, а потім нібито аналізує усі дані, які надходить до нього, щоб сформувати власні висновки.

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Згадав «фюрер» і так званих блогерів, яких він іноді читає. Втім, каже, деякі з блогерів «влучають у точку» та роблять гарну роботу, але є й такі, що переслідують лише власні інтереси. Путін також стверджував, що інформація з невизначених публічних груп також іноді корисна, але може містити «інформаційне сміття» та бути «небезпечною» для тих, хто не має «базового розуміння… поточних подій».

Однак, наголошують американські аналітики, російські мілблогери давно скаржаться, що командири і чиновники РФ брешуть про наступи росіян на полі бою. Раніше в ISW спостерігали витік карти Міноборони від квітня 2026-го, на якій зображено значно перебільшені заяви Росії про лінію фронту на заході Запорізької області.

Водночас 28 липня російський мілблогер заявив, що ситуація для окупантів позитивна лише на напрямку Олександрівки, але що «справи гірші» на інших ділянках фронту. Інший заявив, що командування країни-агресорки неодноразово відправляло штурмові підрозділи на завдання, виходячи з неточного розуміння лінії фронту.

«Кремль, зокрема, залучив до співпраці кількох відомих військових блогерів, які приймають і поширюють сфабриковану версію про масштабні російські успіхи, що ставить під сумнів, наскільки використання Путіним джерел із „блогів“ покращує його розуміння реальної ситуації на полі бою», — йдеться у звіті.

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Нагадаємо, Кремль боїться заворушень через нову мобілізацію. Деякі представники служб безпеки прагнуть запровадження в РФ більш жорстких покарань за порушення валютного законодавства, посилення контролю над іноземними активами, обмеження віртуальних приватних мереж (VPN) та запровадження виїзних віз.

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