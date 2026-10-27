Путіну передали важливе послання від України: Зеленський розкрив несподівані деталі переговорів

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський розповів про результати телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, які 27 жовтня провели переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Зокрема, йшлося про необхідність припинення атак на українську енергетику та підготовку нової тристоронньої зустрічі.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні за підсумками дипломатичних контактів.

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За словами Зеленського, європейські лідери детально поінформували його про зміст розмови з Путіним, яка стала продовженням попередніх переговорів в Осло за участю представників України, США, Європи та НАТО.

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Однією з головних тем стала необхідність реальних кроків Росії для зниження напруженості, насамперед припинення ударів по українській критичній інфраструктурі.

«Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури», — наголосив Зеленський.

Окремо сторони обговорили підготовку тристоронніх переговорів України, США та Росії, які заплановані на листопад на рівні переговорних команд.

Президент також зазначив, що Фінляндія та Норвегія, які мають спільні кордони з Росією, безпосередньо зацікавлені в надійних безпекових домовленостях. Тому під час розмови розглянули додаткові формати взаємодії з європейськими партнерами для підтримки дипломатичних зусиль та оборони України.

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«Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни Росією має припинитись», — підсумував Зеленський.

Переговори з Путіним: що відомо про попередні контакти

Нагадаємо, 27 жовтня Стубб і Стьоре провели телефонні переговори з Путіним. Розмову ініціювали європейські лідери після консультацій з Україною. Її метою було передати Кремлю українську позицію напередодні майбутньої зустрічі в Абу-Дабі.

Як повідомляв Bloomberg, ці переговори стали першим прямим контактом Путіна з провідними європейськими лідерами, які підтримують Україну, після розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном в липні 2025 року. Їм передували дипломатичні консультації в Осло 20 жовтня та візит спецпосланця США Стіва Віткоффа до Росії.

За підсумками розмови Стубб назвав обговорення відвертим і змістовним, наголосивши, що для завершення війни необхідні прямі переговори.

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Водночас Кремль оприлюднив власну версію розмови. Путін знову заговорив про так звані «першопричини» війни та заявив, що довгостроковий мир можливий лише з урахуванням інтересів Росії. Також він традиційно звинуватив НАТО та Євросоюз у нібито затягуванні війни проти України.

Зазначимо, що тристоронні переговори України, США та РФ планується провести в Абу-Дабі у першій половині листопада. Темою зустрічі можуть стати безпека після виходу на мирне врегулювання.

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