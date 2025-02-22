Путіну потрібно, щоб руки Трампа та його соратників були забруднені кров'ю українців – Портников

Це точно не входить до плану Трампа, який був впевнений у нескладності переконування Путіна в тому, що необхідно припинити вогонь.

Президент Росії Володимир Путін не проти перемовин щодо закінчення війни. Однак він хотів би хотів би, щоб переговори тривали на тлі воєнних дій, масованих обстрілів України та продовження контактів з президентом США Дональдом Трампом. Путіну потрібно, щоб руки Трампа та його найближчих соратників були забруднені кров'ю українців.

Таку думку український журналіст, публіцист Віталій Портников висловив у ефірі свого YouTube-каналу.

Портников вважає, що зараз Трамп може керуватися не тільки антипатією до президента України Володимира Зеленського. Президент США може саму війну Росії проти України сприймати як неприємну новина з погляду його прагнення відновити стосунки з Кремлем у межах утопічної ідеї знищити російсько-китайський стратегічний союз.

"Але все це досить складна мотивація тієї агресивної риторики, з якою зіткнувся Зеленський після російсько-американських перемовин. Адже варто нагадати, що до цих перемовин такої риторики не було. А ставлення до Зеленського, очевидно, вже тоді не було достатньо позитивним", – звернув увагу Портников.

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На його думку, після зустрічі російської та американської делегації у Саудівській Аравії, Трамп переконався у фіаско своєї ідеї з тим, щоб примусити Путіна піти на припинення вогню, аби згодом втягнути президента РФ у багаторічний перемовний процес, який міг би тривати всю каденцію президента США. Путін і сам під час першої телефонної розмови із Трампом проігнорував його пропозицію припинити вогонь на фронті.

Журналіст акцентував, що російський президент має зовсім інший план того, як мають розвиватися взаємини Москви та Вашингтона.

"Путін не проти перемовин щодо закінчення російсько-української війни. Однак хотів би, щоб ці перемовини продовжувалися на тлі воєнних дій на російсько-українському фронті й не заважали Путіну продовжувати масовані обстріли української території із руйнуванням цивільної інфраструктури та вбивством цивільних мешканців", – пояснив Портников.

Ба більше, вважає він, що Путін хотів би продовження контактів з Трампом на тлі цих нових злочинів.

"Йому потрібно, щоб руки американського президента та його найближчих соратників були забруднені кров'ю українців. І щоб Сполучені Штати стали союзником Росії просто тому, що із такою репутацією їм не буде куди дітися у цивілізованому світі. І мова йде не про те, щоб був знищений стратегічний союз Росії та Китаю, а щоб Сполучені Штати Трампа стали в цьому союзі молодшим партнером", – розповів журналіст.

Він зазначив, що це точно не входить до плану Трампа, який був переконаний у нескладності переконування Путіна в тому, що необхідно припинити вогонь, змінити українську владу шляхом проведення виборів на тлі припинення вогню і потім розпочати перемовини.

За словами Портникова, президент США може розуміти, що ці перемовини ні до чого не призведуть. Однак Трампу важливо, аби під час його перебування в Білому домі не розпочалися нові воєнні дії між Росією та Україною.

"Велика війна, яка може розпочатися після закінчення його політичної кар'єри, не дуже обходить Трампа. Він зможе тоді сказати, що під час його перебування на посаді активних воєнних дій не було. І знову повторити своє сакраментальне: от якби я зараз був би президентом, і зараз би війни не розпочалось. І це практично все, що цікавить Трампа у ситуації з російсько-українською війною", – пояснив журналіст.

Нагадаємо, напередодні у статті видання The Economist йшлося, що Трамп хоче позбутися Зеленського на посаді президента України, який йому ніколи не подобався.