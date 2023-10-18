Путіну примарилося, що Україна хоче переговорів: що назаявляв президент РФ

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна начебто хоче переговорів про мир та домовленостей із країною-агресоркою.

Про це російський диктатор сказав на брифінгу в Пекіні 18 жовтня.

Путін, говорячи про Україну, нафантазував таке: "Ми чуємо зараз, що вони начебто готові до якихось переговорів".

"Якщо українська сторона хоче реально переговорного процесу, то треба робити це не якимись театральними жестами, а перше, що зробити: скасувати декрет президента України, який забороняє вести переговори (йдеться про переговори саме з Путіним – ред.)", – нахабно заявив російський диктатор.

Він також збрехав, що відповідальні особи, які займаються напрямом зовнішньої політики, "говорять про те, що потрібно вирішувати ці проблеми шляхом мирних переговорів".

Зокрема, господар Кремля приписав заяви про начебто необхідність перемовин України з РФ очільнику Євродипломатії Жозепу Боррелю.

"Це правильна трансформація. Ось там пан Боррель про це вже говорить. За це похвалю. Але цього не достатньо. Потрібно робити конкретні кроки, якщо справді є бажання домовлятися", – заявив Путін.

До слова, кількома днями раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав причини, через які з різних державах можуть звучати заклики про необхідність переговорів з РФ.

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