"Щоб Путіну було складніше": Зеленський анонсував нові санкції проти Росії

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч лідерів у Лондоні, яка відбулася днями, стала черговою позитивною подією для України. Ключовим рішенням стало посилення санкційного тиску на Росію, особливо в енергетичному секторі.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Україна високо оцінила рішення Сполучених Штатів щодо запровадження санкцій проти двох великих російських нафтових компаній, які експортують значні обсяги нафти.

«Сьогодні всі, абсолютно всі, учасники Коаліції охочих погодилися, що саме так треба тиснути й надалі — на російську нафту. На нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів та на всю інфраструктуру агресора. Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам сильно допомогти. Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб Путіну було складніше», — йдеться у заяві.

Незважаючи на заяви Кремля про нібито несприйнятливість економіки до санкцій, Зеленський зазначив, що наслідки вже очевидні: черги на заправках, банкрутство російських регіонів і дефіцит федерального бюджету. Президент підкреслив, що санкції є «одним із найбільш болісних для Путіна. Особисто для нього».

Нагадаємо, 22 жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти основних нафтових гігантів Росії — «Роснєфті» та «Лукойла». Крім того, США закликали Росію негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Президент США Дональд Трамп остаточно втратив терпець щодо російського диактатора Володимира Путіна. Попри це американський лідер вирішив не запроваджувати найжорсткіший варіант санкцій, оскільки хоче переговорів з РФ.

До того ж країни Європейського Союзу досягли політичної згоди щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

Президент Росії Володимир Путін прокоментував свою позицію щодо нових санкцій, запроваджених проти РФ. Він заявив, що це суттєво не вплине на економіку країни.