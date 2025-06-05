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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путіну рядять припинити скиглити: в Україні відреагували на обурення РФ через "Павутину"

Удари по законних військових цілях в РФ “є дозволеним інструментом захисту”, - наголошують в МЗС.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Українське Міністерство закордонних справ відреагувало на скарги диктатора РФ Володимира Путіна щодо ударів України по аеродромах Росії.

На сайті українського відомства з’явилася заява.

В МЗС наголошують, що Кремль знову “плутає причину й наслідок”. Адже саме РФ є агресором, а Україна – державою, яка обороняється.

Дипломати нагадали, що Генасамблея ООН офіційно визнала Російську Федерацію країною, що вчиняє агресію. Міжнародне право у такому випадку передбачає невід’ємне право на індивідуальну чи колективну самооборону. Саме тому, додають в МЗС, удари по законних військових цілях в РФ “є дозволеним інструментом захисту захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору”.

“Варто також відзначити, що літаки були вразливими до ударів ще й тому, що були заправлені та озброєні для чергового обстрілу українських міст і громад, для вбивства наших дітей, цивільних і військових", - заявляють в українському міністерстві.

Зазначається, що не може бути жодної рівності між українськими та російськими діями. Адже удари РФ “є за визначенням актами агресії та терору”, а України - “актами самозахисту".

Україна вже три місяці тому погодилася на припинення вогню, наголошують дипломати. Однак Росія його ігнорує, - “тягне час і шукає приводів продовжувати війну", –

"Путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру”, - наголошується у заяві.

Нагадаємо, у Кремлі пригрозили відповіддю на операцію “Павутина”, під час якої було уражено чотири російські військові аеродроми. В РФ поскаржилися ще й на те, мовляв, “воліли б на міжнародному рівні почути жорстке засудження” атаки України.

Зокрема, в Москві незадоволені реакцією Трампа на операцію "Павутина". Нібито хотіли б чути “щонайменше жорсткий осуд”.

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