Путіну вигідно піарити Пригожина перед Заходом - Фейгін

Путінський режим спеціально піарить і створює галас навколо персони засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Таким чином Путін хоче налякати Захід – мовляв, після нього до влади в РФ може прийти ще гірша людина.

Таку думку висловив російський журналіст та правозахисник Марк Фейгін, інформує видання "Гордон".

"Таке відчуття, що вони спеціально запустили тему Пригожина, щоб показати Заходу: "Дивіться. Якщо не я, то буде ось цей". Я з подивом читаю, як російські ЗМІ пишуть: "Який був мужик Пригожин: у в'язниці 13 років за розбій і за все, а його поважали..." Ви вдумайтеся. Вони тепер розповідають, який він нормальний, як сидів... Створюють репутацію", – зазначає Фейгін.

На його думку, Путін намагається підштовхнути Захід до переговорів, шантажуючи, що до влади в РФ може прийти Пригожин.

"Путін ніби каже Заходу: "Ну от, дивіться. Я вам не подобаюся. Так? Мені восьмий десяток. А ось прийдуть оці? Хоч атомну бомбу, хоч що. Тому ви обирайте: або я, або...", – припускає юрист.

Фейгін прокоментував жорстоку страту екс-"вагнерівця" Нужина кувалдою, яку підлеглі Пригожина зняли на відео.

"Давай, жесті піддай із кувалдами, лякай усіх". Щоб можна було говорити: "Ну почекайте. Як же ви? Змусьте Україну, інакше я не витримаю, зникну – і прийде ось цей разом із Кадировим. От буде парочка така". І мені здається, що вони дійсно продають це на Захід", – підсумував він.

раніше ТСН.ua розбирався, чи провокують конфлікт Пригожин і Кадиров у військовому керівництві Росії, яка роль ПВК "Вагнер" у війні та які проблеми для Кремля можуть створити непідконтрольні приватні армії путінського оточення.

Американський генерал Бен Годжес сказав, що Кадиров і Пригожин створюють власні армії, бо готуються до розпаду РФ.

Російський опозиціонер і юрист Марк Фейгін припускає, що скандальні заяви Пригожина можуть використовуватися у Кремлі для певної провокації.

На думку радника ОП Олексія Арестовича, Путін вирішив створити "військову партію", щоб тримати під контролем протестний електорат. Її має очолити Пригожин.

Кайданки у відповідь на кувалду: глава МЗС Естонії відповів на залякування Пригожина