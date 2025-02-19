Путіну вигідно продовжувати війну: експерт пояснив, чому "фюрер" не зупиниться

Поки в Російській Федерації при владі буде "фюрер" Володимир Путін - війна в Україні триватиме. Якщо господар Кремля зупинитися, це буде для нього програшем.

Таку думку висловив політичний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю "Главреду".

"Якщо Путін зупиниться, то це буде явним програшем для нього, оскільки Україна залишиться, її демілітаризації не буде. При цьому в Росії буде страшний обвал економіки. Адже без військових замовлень усе полетить до чортової матері. Також немає європейського ринку, який міг би компенсувати втрати", - наголосив експерт.

Загородній додав, що саме через це диктатор РФ продовжуватиме війну, хоч справи Росії з економікою і погані.

"Путіну вигідніше продовжувати війну в надії, що раптом Україна впаде, раптом українці вийдуть зносити Зеленського. До речі, на це сподівається і багато наших партнерів, і вони сприйняли б із задоволенням, якби в Україні все розвалилося", - підкреслив він.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що нібито диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Володимиром Зеленським. Втім, у традиційній манері в Москві наголошують про нібито "нелегітимність" українського президента.

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