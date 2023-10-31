Путіну ввижається, що США хочуть розколоти Росію, а Україна "руками агентур західних спецслужб" спричинила заворушення в Дагестані.

Російський диктатор Володимир Путін заявили про роль соцмереж, спецслужб і США як "корені зла".

Путін виступив на нараді з Дагестану.

Про це пише пропагандистське "видання" ТАСС.

Путін вважає, що за заворушеннями в аеропорту Махачкали стоять «спецслужби країн Заходу, які діяли з української території».

"Події в Махачкалі вчора ввечері інспіровані, зокрема через соціальні мережі, не в останню чергу з території України, руками агентур західних спецслужб", — заявив Путін.

Він додав, що відповідальність несуть і влада в Києві — вони "під керівництвом своїх західних покровителів намагаються інспірувати погроми в Росії".

Також нібито у Вашингтоні хочуть продовжити свою "глобальну диктатуру" та намагаються "за допомогою хаосу" дестабілізувати своїх конкурентів, включаючи Росію.

Мовляв, США намагаються використати проти Росії і ситуацію на Близькому Сході: "Для цього застосовують різні засоби, як ми бачимо, — і брехня, і провокації, і витончені технології психологічної та інформаційної агресії», — додав Путін.

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Йому здається, що відповідальність за останні події в Близькосхідному регіоні лежить на Сполучених Штатах: "Їм не потрібен міцний мир на Святій землі, їм потрібен постійний хаос на Близькому Сході".

«Водночас не можна піддаватися емоціям і забувати, хто справді стоїть за трагедією народів Близького Сходу і витягує з неї свою "криваву ренту", — резюмував Путін.

Нагадаємо, що в неділю ввечері, 29 жовтня, до 1,5 тисячі розлючених місцевих дагестанців захопили аеропорт Махачкали в пошуках євреїв, які нібито прилетіли з Ізраїлю.

Внаслідок масових заворушень в аеропорту столиці Дагестану постраждали понад 20 людей, аеродром розгромлений. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про єврейські "погроми" в Росії.

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