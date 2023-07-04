Путіну загрожують нові бунти через його "пряники" для силовиків: деталі від NYT

Аналітики гадають, що певні групи всередині військових та безпекових структур Росії можуть спокуситися і влаштувати власне повстання.

Президент Росії Володимир Путін після заколоту ПВК "Вагнер" намагається владнати ситуацію, надавши силовикам більше грошей та повноважень, однак створює цим ризики для нових бунтів.

Про це пише видання The New York Times із посиланням на експертів.

Реакція Путіна на заколот Євгена Пригожина та "вагнерівців" більше нагадує пряник, аніж батіг, оцінює російська політологиня Катерина Шульма. Зокрема, вона нагадала, як минулого тижня у Кремлі влаштували розкішну церемонію для сил безпеки. Окрім того, військовим, поліції та іншим працівникам силових структур призначили офіційну надбавку у 10,5%. А ще Путін пообіцяв більше зброї, зокрема танків та артилерії, очільнику Росгвардії Віктору Золотову – одному зі своїх найвідданіших керівників служби безпеки.

За оцінками експертів, винагорода для військових і служб безпеки більшими зарплатами та збільшеними повноваженнями створює ризики. Усе тому, що певні групи всередині цих структур можуть спокуситися і влаштувати власний бунт. Аналітики гадають, що перед очільником Кремля постануть нові загрози через розширення повноважень в апараті безпеки, до якого входять різні групи інтересів та центри влади.

"Цілком можливо, що, дивлячись на те, як розвивався заколот Пригожина, деякі інші гравці у спецслужбах побачать для себе це, скажімо так, більш вірогідним напрямком дій, ніж було до досвіду Пригожина. … Короткостроково Путін тут переміг. Але в довгостроковій перспективі це ситуація, яка дестабілізує", – вважає професор політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Григорій Голосов.

Експерти також припускають, що після втрати "вагнерівців" як бойової одиниці проявлена Путіним лояльність може вплинути і на ефективність окупантів на полі бою в Україні.

"Путін і вся його система тепер стоять перед дилемою. Якщо ви ставитиме принцип лояльності вище за ефективність, тоді не буде тих ризиків, які були пов’язані з заколотом. Але надії на більш ефективне функціонування системи теж не буде", – зауважив запрошений науковий співробітник Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки в Берліні Микола Петров.

Що змінилося в Росії після заколоту "Вагнера": чи буде новий бунт

Після заколоту Пригожина з "вагнерівцями" російський опозиціонер Андрій Піонтковський зробив прогноз, що в РФ режим Путіна буде знесений уже невдовзі, і відбудеться це в достатньо м’якій формі.

За оцінками ще одного російського опозиціонера Марка Фейгіна, під час заколоту Пригожин не досяг бажаних результатів, однак запустив інші процеси в Росії. Зокрема, Путін тепер спробує виявити зрадників і вже почав із генерала Сергія Суровікіна, якого можуть вже допитувати.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що невдала спроба перевороту з боку Пригожина призвела до того, що РФ починає свій розпад: "Росія роздроблена і немає сили, здатної утримати її разом".

Водночас після бунту Пригожина західні експерти тепер сумніваються, чи виконають російські військові командири наказ Путіна про ядерний удар чи теракт на Запорізькій АЕС.

Після невдалого бунту Пригожин може наважитися на реванш, а саме готувати у Білорусі новий так званий похід на Москву. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) зауважив, що після бунту "вагнерівців" з уст Путіна не прозвучало жодного "слова засудження, ні навіть найменшого натяку на покарання". Тож Гіркін доходить висновку, що "черговий заколот – не за горами. Залишилося лише дочекатися великої поразки на фронті.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.