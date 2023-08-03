Путіну загрожують нові ордери на арешт від МКС: до чого тут "Вагнер"

Диктатора можуть особисто притягнути до відповідальності за воєнні злочини "вагнерівців". Зокрема, він визнавав, що бойовики фінансувалися з держбюджету РФ.
Міжнародний кримінальний суд потенційно може видати нові ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та найвищого керівництва країни, зокрема у справі про злочини ПВК "Вагнер".
Про це розповів очільник МКС Пьотр Гофманський, повідомляє "Голос Америки".
Справа щодо депортації українських дітей – не єдина, яку розслідує МКС, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт Путіна. Гофманський сказав, що нові ордери перш за все залежать від дій прокурора МКС.
"Він може зробити запит на ордер на арешт в досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах, та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу", – розповів очільник МКС.
Справа про воєнні злочини "Вагнера" – одна з тих, які могли б призвести до схожих розслідувань та потенційно нових ордерів на арешт Путіна. Досі до кінця незрозумілий правовий статус цієї приватної військові компанії в Росії. Такі компанії заборонені тамтешнім законодавством, однак РФ використовувала "вагнерівців" разом з регулярною армією у війні проти України.
Окрім того, відомо, що Путін особисто підписував укази про помилування в’язнів, яких у складі "Вагнера" відправляли на війну проти України. А ще диктатор вручав "вагнерівцям" держнагороди. Водночас у червні Путін заявив – якщо у найманців "Вагнера" немає контракту з Міноборони РФ, з боку держави "не виникає і правових зобов'язань" щодо цих бойовиків.
Зв’язок "Вагнера" з органами влади Росії важко довести, зазначила професорка права в академії Вест Пойнт Дженніфер Меддокс.
"Якщо довести, що бійці "Вагнера" беруть участь у свідомому вбивстві цивільних, потрібно подивитись, чи на цей момент, коли вони здійснювали ці вбивства, вони були у командному ланцюжку, в якому були російські офіцери, чи в ньому було тільки командування групи", – розповіла Меддокс.
Нагадаємо, після червневої спроби заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Путін визнав, що найманці компанії повністю фінансувалися з російського бюджету. Ця заява відкриває нові можливості для прокурорів МКС розслідувати масові воєнні злочини бойовиків "Вагнера" та проводити прямий зв’язок між цими злочинами і керівництвом РФ.
"Слова Путіна потенційно мають дуже серйозні наслідки з точки зору притягнення Росії до відповідальності за дії "Вагнера" та притягнення особисто Путіна до відповідальності як лідера Росії", – вважає професор права в Університетському коледжі Лондона Філіп Сендс.
Що відомо про ордер на арешт Путіна від МКС
17 березня стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової за незаконне вивезення українських дітей до РФ. Так, обох можуть арештувати у разі візиту до будь-якої держави, що визнає юрисдикцію цього суду.
Сам Путін відреагував на це аж наприкінці липня, сказавши, що "історія з викраденням дітей з України нібито Росією роздута". Він переконував у спробі "порятунку з дитячих будинків" та збрехав про відсутність проблем із поверненням дітей родичам в Україні.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Це навіть у голові не вкладається! Росія викрала 700 тисяч дітей з України"
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