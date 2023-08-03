Путіну загрожують нові ордери на арешт від МКС: до чого тут "Вагнер"

Диктатора можуть особисто притягнути до відповідальності за воєнні злочини "вагнерівців". Зокрема, він визнавав, що бойовики фінансувалися з держбюджету РФ.

Міжнародний кримінальний суд потенційно може видати нові ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та найвищого керівництва країни, зокрема у справі про злочини ПВК "Вагнер".

Про це розповів очільник МКС Пьотр Гофманський, повідомляє "Голос Америки".

Справа щодо депортації українських дітей – не єдина, яку розслідує МКС, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт Путіна. Гофманський сказав, що нові ордери перш за все залежать від дій прокурора МКС.

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"Він може зробити запит на ордер на арешт в досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах, та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу", – розповів очільник МКС.

Справа про воєнні злочини "Вагнера" – одна з тих, які могли б призвести до схожих розслідувань та потенційно нових ордерів на арешт Путіна. Досі до кінця незрозумілий правовий статус цієї приватної військові компанії в Росії. Такі компанії заборонені тамтешнім законодавством, однак РФ використовувала "вагнерівців" разом з регулярною армією у війні проти України.

Окрім того, відомо, що Путін особисто підписував укази про помилування в’язнів, яких у складі "Вагнера" відправляли на війну проти України. А ще диктатор вручав "вагнерівцям" держнагороди. Водночас у червні Путін заявив – якщо у найманців "Вагнера" немає контракту з Міноборони РФ, з боку держави "не виникає і правових зобов'язань" щодо цих бойовиків.

Зв’язок "Вагнера" з органами влади Росії важко довести, зазначила професорка права в академії Вест Пойнт Дженніфер Меддокс.

"Якщо довести, що бійці "Вагнера" беруть участь у свідомому вбивстві цивільних, потрібно подивитись, чи на цей момент, коли вони здійснювали ці вбивства, вони були у командному ланцюжку, в якому були російські офіцери, чи в ньому було тільки командування групи", – розповіла Меддокс.

Нагадаємо, після червневої спроби заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Путін визнав, що найманці компанії повністю фінансувалися з російського бюджету. Ця заява відкриває нові можливості для прокурорів МКС розслідувати масові воєнні злочини бойовиків "Вагнера" та проводити прямий зв’язок між цими злочинами і керівництвом РФ.

"Слова Путіна потенційно мають дуже серйозні наслідки з точки зору притягнення Росії до відповідальності за дії "Вагнера" та притягнення особисто Путіна до відповідальності як лідера Росії", – вважає професор права в Університетському коледжі Лондона Філіп Сендс.

Що відомо про ордер на арешт Путіна від МКС

17 березня стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової за незаконне вивезення українських дітей до РФ. Так, обох можуть арештувати у разі візиту до будь-якої держави, що визнає юрисдикцію цього суду.

Сам Путін відреагував на це аж наприкінці липня, сказавши, що "історія з викраденням дітей з України нібито Росією роздута". Він переконував у спробі "порятунку з дитячих будинків" та збрехав про відсутність проблем із поверненням дітей родичам в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Це навіть у голові не вкладається! Росія викрала 700 тисяч дітей з України"

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