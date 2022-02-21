Путіну запропонували розширити так звані "ЛДНР" до кордонів Донецької та Луганської областей

Путіну запропонували розширити так звані "ЛДНР" до кордонів Донецької та Луганської областей

Очільник МВС Росії Колокольцев заявив, що РФ має визнати псевдореспубліки на сході України в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей.

Міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев закликав Путіна визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" в адміністративних межах Донецької та Луганської областей України.

Про це Колокольцев заявив на засіданні Ради безпеки РФ 21 лютого.

"Однозначно необхідно визнавати ці "республіки", їхню "правосуб'єктність". Але я хотів би внести поправку: визнавати в тих межах адміністративних, у яких ці "республіки" та народи цих "республік" перебували до "окупації" їх Збройними силами України. Саме від Маріуполя та закінчуючи тими історичними кордонами", — сказав голова МВС країни-агресорки.

Колокольцев звинуватив Україну в тому, що наша країна не збирається виконувати Мінські угоди, а держави Заходу зухвало назвав "партнерами з крапленими картами, які роблять все, що від них залежить, щоб якимось чином обґрунтувати лицемірну позицію офіційного Києва".

Нагадаємо, що Путін сьогодні ухвалить рішення про визнання "ЛДНР".

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