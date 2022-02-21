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Путіну запропонували розширити так звані "ЛДНР" до кордонів Донецької та Луганської областей

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Путіну запропонували розширити так звані "ЛДНР" до кордонів Донецької та Луганської областей

скриншот з відео

Очільник МВС Росії Колокольцев заявив, що РФ має визнати псевдореспубліки на сході України в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей.

Міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев закликав Путіна визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" в адміністративних межах Донецької та Луганської областей України.

Про це Колокольцев заявив на засіданні Ради безпеки РФ 21 лютого.

"Однозначно необхідно визнавати ці "республіки", їхню "правосуб'єктність". Але я хотів би внести поправку: визнавати в тих межах адміністративних, у яких ці "республіки" та народи цих "республік" перебували до "окупації" їх Збройними силами України. Саме від Маріуполя та закінчуючи тими історичними кордонами", — сказав голова МВС країни-агресорки.

Колокольцев звинуватив Україну в тому, що наша країна не збирається виконувати Мінські угоди, а держави Заходу зухвало назвав "партнерами з крапленими картами, які роблять все, що від них залежить, щоб якимось чином обґрунтувати лицемірну позицію офіційного Києва".

Нагадаємо, що Путін сьогодні ухвалить рішення про визнання "ЛДНР".

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