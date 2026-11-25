Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Росію припинити удари по українській енергетиці на зимовий період і гарантувати безпечне судноплавство в Чорному морі. На її думку, саме такі кроки могли б показати, чи справді Москва зацікавлена в мирних переговорах.

Про це фон дер Ляєн заявила у середу, 25 листопада, під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі, передає Europa Press.

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«Росія повинна погодитися на зимове припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури та перемир'я, яке гарантуватиме безпечне проходження продовольчого експорту через Чорне море. Це були б важливі кроки, оскільки вони продемонстрували б серйозність намірів Росії щодо переговорів», — наголосила очільниця Єврокомісії.

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Європа хоче долучитися до мирних переговорів

Фон дер Ляєн також прокоментувала переговорний процес щодо завершення війни в Україні, який розпочався кілька тижнів тому в Абу-Дабі.

Очікується, що до наступного раунду долучаться представники п'яти європейських країн — Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії. Також участь мають взяти представники Європейської комісії та Європейської ради.

За словами президентки Єврокомісії, присутність європейських держав необхідна, оскільки можливі домовленості щодо України безпосередньо стосуватимуться безпеки всього континенту.

Вона закликала створити дипломатії найкращі умови для досягнення результату та привітала участь у наступних переговорах «сильної європейської команди».

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«Ми продовжимо підтримувати Україну та захищати власні інтереси», — заявила фон дер Ляєн.

ЄС готує нові обмеження проти Росії

Водночас очільниця Єврокомісії наголосила, що дипломатичні зусилля мають супроводжуватися подальшим тиском на Москву.

Головним інструментом Євросоюзу залишаються санкції, покликані збільшити для Росії економічну ціну продовження війни.

Зокрема, у понеділок Єврокомісія представила 22-й пакет санкцій проти РФ, який передбачає:

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заборону операцій із приблизно 60 російськими банками;

обмеження для європейських компаній, які допомагають розвивати або підтримувати російську енергетичну інфраструктуру;

заборону на отримання віз ЄС для чинних і колишніх військовослужбовців російської армії.

Останню пропозицію фон дер Ляєн пояснила ризиками для безпеки Європи.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення в Україні європейські держави спостерігають зростання активності російських бойовиків. Тому людям, які брали участь у війні на боці РФ, не повинні дозволяти безперешкодно пересуватися Європою.

Крім того, запропоновані обмеження стосуються участі громадян ЄС у керівних органах російських компаній.

Окремо фон дер Ляєн виступила за недопущення російських команд і спортсменів під прапором РФ до спортивних заходів у Євросоюзі та обмеження російського спонсорства європейських спортивних і культурних організацій.

«Спорт і культура ніколи не повинні ставати інструментом російської пропаганди», — наголосила вона.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що мета цих заходів — змусити Росію платити дедалі вищу ціну за продовження війни, водночас залишаючи можливість для дипломатичного врегулювання.

Перемирʼя в Україні: останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлював конкретного дедлайну для завершення війни в Україні. Водночас він наголосив, що прагне якнайшвидшого припинення бойових дій, але для досягнення домовленостей потрібна згода обох сторін.

Однак раніше Володимир Зеленський розповів Bloomberg, що американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф наполягають на укладенні мирної угоди якомога швидше, в ідеалі — до січня 2027 року.

За даними Financial Times, Білий дім прагне досягти домовленостей до 1 січня. Видання пов'язувало такий поспіх зі зміною політичного балансу в Конгресі США після проміжних виборів.

Водночас керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що українська сторона працюватиме над припиненням бойових дій до цієї дати.

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