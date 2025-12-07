Пєсков натякнув на "нову можливість" завершення війни: що його вразило у стратегії США

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Кремлі заявили, що оновлена стратегія національної безпеки Сполучених Штатів нібито може створити передумови для “конструктивної роботи” щодо завершення війни проти України.

Про це повідомив речник російського керівництва Дмитро Пєсков в інтерв’ю російським ЗМІ.

Пєсков наголосив, що нинішню адміністрацію США він вважає “принципово іншою” порівняно з попередніми, а сильні політичні позиції президента Дональда Трампа, на його думку, дозволяють Вашингтону “коригувати дії відповідно до свого бачення”. Це бачення, заявив речник, частково нібито збігається з позицією Кремля.

За словами Пєскова, оновлена стратегія може стати “певною гарантією”, що російська та українська сторони зможуть рухатися до мирного врегулювання. Він при цьому визнав, що подібні документи нерідко реалізуються інакше, ніж описано на папері, тому, за його словами, важливо стежити за тим, як саме Вашингтон втілюватиме її на практиці.

5 грудня Білий дім оприлюднив оновлену стратегію нацбезпеки США. У документі зазначено, що європейські держави мають “взяти на себе першочергову відповідальність” за власну оборону.