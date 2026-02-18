Пєсков натякнув на прогрес мирних переговорів у Женеві

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Кремлі намагаються виправдати відсутність результатів на переговорах у Женеві, видаючи коротку тривалість зустрічей за «робочий процес». Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що швидке завершення обговорень у середу, 18 лютого, нібито не свідчить про відсутність прогресу.

Про це повідомляють російські пропагандистьскі ЗМІ.

Попри те, що другий день переговорів виявився значно коротшим за попередній, представник країни-агресора закликав не робити «передчасних висновків».

«Менша тривалість переговорів щодо України в Женеві у середу порівняно з першим днем обговорення не свідчить про відсутність прогресу», — цитують Пєскова російські пропагандистські ресурси.

Що відомо про переговори у Женеві

Впродовж 17-18 лютого завершилися тристоронні переговори України з Росію та США. Раніше Мединський заявляв, що тристоронні переговори між Україною, Росією і Сполученими Штатами Америки у Женеві були «важкими, але діловими».

Своєю чергою, очільник української переговорної групи Рустем Умєров заінтригував заявою про результати переговорів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про прогрес. Зокрема, за військовим напрямком усі три сторони «були конструктивні».

За інформацією видання Axios, переговори у Женеві зайшли в «глухий кут».