ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1548
Час на прочитання
2 хв

Пєсков назвав гарантії безпеки, які хоче отримати для себе Кремль

Пєсков знову заявив про російські умови миру в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дмитро Пєсков і Володимир Путін.

Дмитро Пєсков і Володимир Путін. / © Associated Press

У Москві нахабно вважають, мовляв, гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й агресорці Російській Федерації.

Про це заявив на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) речник російського диктатора Дмитро Пєсков

За його словами, гарантії безпеки для України “можуть і мають бути предметом для майбутніх переговорів”. Втім, додав він, вони мають бути реальними і взаємними.

Також прессекретар Путіна заявив, що Росія не прийме форму гарантій безпеки для України - як розміщення іноземних військ. Мовляв, такий перебіг подій це буде неприйнятно для Росії, бо нібито миротворці не можуть виступати як гарантії безпеки для України.

Він також заявив: Кремль наполягає, що всі гарантії безпеки для України нібито “містилися та забезпечувалися” у положеннях домовленостей у Стамбулі 2022-го.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує прямо заявляти про те, що вона не визнаватиме жодних іноземних військ в Україні в межах гарантій безпеки, які нададуть країни Заходу. Мовляв, Для Москви такий розвиток подій є “принципово неприйнятним”, тому Кремль “категорично відкидає” “будь-який сценарій”, що пов’язаний з появою миротворців в Україні.

Однак генеральний секретар НАТО Марк Рютте жорстко відповів на подібні заяви з РФ. З його слів, не Кремлю вирішувати, чи можуть в Україні бути іноземні війська як гарантія безпеки, чи ні. Ба більше, каже він, союзників не має цікавити, що Росія думає про війська в Україні, яка є суверенною країною.

Дата публікації
Кількість переглядів
1548
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie