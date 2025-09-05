Дмитро Пєсков і Володимир Путін. / © Associated Press

У Москві нахабно вважають, мовляв, гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й агресорці Російській Федерації.

Про це заявив на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) речник російського диктатора Дмитро Пєсков

За його словами, гарантії безпеки для України “можуть і мають бути предметом для майбутніх переговорів”. Втім, додав він, вони мають бути реальними і взаємними.

Також прессекретар Путіна заявив, що Росія не прийме форму гарантій безпеки для України - як розміщення іноземних військ. Мовляв, такий перебіг подій це буде неприйнятно для Росії, бо нібито миротворці не можуть виступати як гарантії безпеки для України.

Він також заявив: Кремль наполягає, що всі гарантії безпеки для України нібито “містилися та забезпечувалися” у положеннях домовленостей у Стамбулі 2022-го.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує прямо заявляти про те, що вона не визнаватиме жодних іноземних військ в Україні в межах гарантій безпеки, які нададуть країни Заходу. Мовляв, Для Москви такий розвиток подій є “принципово неприйнятним”, тому Кремль “категорично відкидає” “будь-який сценарій”, що пов’язаний з появою миротворців в Україні.

Однак генеральний секретар НАТО Марк Рютте жорстко відповів на подібні заяви з РФ. З його слів, не Кремлю вирішувати, чи можуть в Україні бути іноземні війська як гарантія безпеки, чи ні. Ба більше, каже він, союзників не має цікавити, що Росія думає про війська в Україні, яка є суверенною країною.

