Пєсков назвав причину, чому РФ буде продовжувати війну

Дмитро Пєсков і Володимир Путін. / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація продовжуватиме так звану “сво” в Україні, якщо нібито “немає можливості для переговорів”.

Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.

Він нахабно нагадав кремлівський наратив про те, Росія продовжуватиме війну “до досягнення цілей, поставлених” диктатором Володимиром Путіним. Традиційно Пєсков кинувся зі звинуваченнями на українську сторону. Мовляв, причина - “відсутність можливості продовжувати діалог з Києвом”.

Представник Кремля, коментуючи переговори з Україною, цинічно пригрозив, мовляв, Києву “рано чи пізно” доведеться вести переговори “із набагато гіршого становища” у разі відмови від діалогу з Москвою.

За словами Пєскова, нібито РФ “хоче миру” та навіть “відкрита для вирішення конфлікту” політико-дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, перший заступник голови МЗС України Сергій Кислиця заявив, що переговори з Росією припинено. З цього слів, цьогорічні мирні переговори “завершилися з незначним прогресом, їх тепер припинено”.

Так само вважають у і США, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори з Росією зайшли у глухий кут через неприйнятні вимоги. Він наголосив, що Росія продовжує обстріли українських електромереж та висуває умови, які Київ не може прийняти.

