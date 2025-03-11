Пєсков: не варто "надівати рожеві окуляри" щодо підтримки США України

Пєсков зазначив, що "у Росії все виходить у війні", незалежно від того, припинять США надавати допомогу Україні чи ні.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не варто сподіватися на припинення американської підтримки України, зазначивши, що навіть без цього Росія здатна досягти своїх цілей.

Про це Пєсков заявив на конференції у Вищій школі економіки, передає російське видання "Коммерсант".

"Багато хто зараз поспішає надівати рожеві окуляри, говорити про те, що зараз американці припинять постачати озброєння або вже припинили, зараз Маск вимкне свої системи зв'язку – і все у нас вийде. У нас і без цього все виходить", – сказав прессекретар Путіна.

Пєсков додав, що навіть у разі зупинення західних постачань Києву в України залишиться ще дуже багато зброї.

Напередодні прессекретар Путіна заявив, що влада Росії та нова адміністрація США лише починають відновлення двосторонніх відносин.

Нагадаємо, раніше у Путіна прокоментували призупинення військової допомоги США для України. Пєсков наголосив, що досі Вашингтон був "головним постачальником війни" в Україні. Речник Кремля цинічно зазначив, мовляв, США зроблять "найкращий внесок у справу миру", якщо припинять підтримувати Київ.

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