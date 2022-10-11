Пєсков ошелешив новою заявою про США та війну в Україні: "Вуха стирчать"

У Путіна невдоволені потенційним постачанням передових систем ППО до України.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив 11 жовтня, що постачання від США передових систем ППО до України нібито зроблять "конфлікт" тривалішим та боліснішим для Києва.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Ми з вами вчора дізналися про такі наміри з офіційних заяв щодо систем ППО. Це зробить конфлікт довшим і боліснішим для української сторони. Але це не змінить нашого цілепокладання та кінцевого результату", – сказав прессекретар Володимира Путіна.

Пєсков також заявив, начебто США "де-факто вже добряче залізли" у "конфлікт" Росії та України.

"По-російськи це "вуха стирчать" і їх видно неозброєним оком", – сказав представник Кремля.

Що відомо про постачання ППО до України

Надання Україні протиповітряної оборони було головною темою переговорів глави держави Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена 10 жовтня. Зауважимо, що розмова відбулася після першого дня масованих ракетних ударів з боку РФ по Україні.

За підсумками розмови в Білому домі заявили, що Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні необхідну для самооборони підтримку включно з сучасними системами ППО.

Як оцінив військовий експерт Олег Жданов, США нададуть Україні сучасні системи ППО, але це не будуть американські ЗРК Patriot через надто високу вартість.

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