Пєсков пригрозив "ризиками" в разі подовження "зернової угоди" без участі Росії

Він також заявив, що Путін поки не збирається спілкуватися з Ердоганом щодо "зернової угоди".

Речник президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив "ризиками" сторонам, які зважаться на подовження "зернової угоди" без участі Москви.

Про це Пєсков заявив російським засобам масової пропаганди.

Так, речник російського диктатора прокоментував пропозицію з боку України до Туреччини подовжити "зернову угоду" без участі РФ.

"Спроби продовжити зернову угоду без участі РФ повинні враховувати ризики, пов'язані з тим, що маршрут вивезення зерна проходить поблизу району бойових дій", – сказав Пєсков.

У цьому контексті він додав, що Росія "не може сказати, наскільки і які країни готові на себе ці ризики брати".

Спікер Володимира Путіна також відреагував на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який назвав безсовісним рішення Росії вийти з "зернової угоди".

"В цьому разі, напевно, безсовісною слід назвати позицію європейських держав – це не провина пана Гутерріша та ООН", – сказав Пєсков.

Він додав, що РФ високо цінує роль генсека ООН Антіноу Гутерріша в укладенні "зернової угоди" і його зусилля у "спробі переконати європейські країни виконати ті зобов'язання, які вони на себе взяли. На жаль, цього не сталося. Слово "безсовісний" абсолютно застосовне для європейських країн".

Речник російського диктатора також повідомив, що Путін поки не збирається спілкуватися з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо "зернової угоди".

Вихід Росії з "зернової угоди"

Пєсков 17 липня оголосив, що Росія припиняє свою участь у "зерновій угоді" через начебто невиконання вимог Москви.

Коментуючи цю заяву, Ердоган висловив сподівання, що Путін все ж хоче подовження "зернової угоди", і планує поговорити з ним про це в серпні під час візиту диктатора до Туреччини.

Водночас Зеленський запропонував Туреччині та ООН подовжити Чорноморську зернову ініціативу без Росії, гарантувавши безпеку суднам власними силами.

Зауважимо, що в ніч проти 18 липня російські окупанти атакували Одесу та Миколаїв дронами та ракетами. Як заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, ця атака – ще один доказ того, що РФ хоче поставити під загрозу експорт українського продовольства.

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